溫新五月天 親子共享跨種族的無私親情

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）再過四天就是母親節了，移民署南區事務大隊臺南市第二服務站與臺灣愛延續協會及臺南市多元人力資源發展協會共同舉辦「溫新五月天-馨花朵朵開」親子活動。由來自中國的金琳導讀著名兒童繪本「你永遠是我的寶貝」，越籍新住民童氏容則指導立體康乃馨卡片製作，讓孩子們體會到來自家庭的溫暖是最受用無窮的禮物。

35歲的金琳是位上海姑娘，目前擔任麻豆圖書館和培文國小的說故事媽媽，同時也是臺南市府城故事協會故事志工培訓講師。鑑於現代社會常見多元家庭，包括父母親其中一方為新住民、隔代教養或繼親子女等各種組合，孩子有時會對自己的身分認同感到迷惘，金琳以身為母親的角度選擇「你永遠是我的寶貝」這本書做為主題，透過「慈母龍」照養一顆撿回來的蛋，帶出跨越種族的無私親情。

其實，不論照顧者是否為親生母親，即使是繼父母、養父母、阿公阿嬤等，也都扮演故事中慈母龍的角色，愛的力量可以療癒血緣或國籍上的隔閡。來自越南的童氏容是活躍於社會團體的多元文化講師，致力提倡文化融合，提升新住民子女自信心。孩子們帶著在現場手作的康乃馨卡片，準備回家獻給愛他們的「慈母龍」，現場充滿溫馨氛圍。

服務站主任陳泗村表示，新住民及其子女帶來的多元價值也是國家的寶貝，這樣的親子活動除讓新住民家庭的心更緊密，也能在體驗愛與被愛的過程中降低兒少事件，創造和諧共榮的社會。