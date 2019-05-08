新北代表隊伍授旗 征戰全國小學田徑錦標賽

新北市教育局今(8) 日於市民廣場舉行108年全國小學田徑錦標賽授旗儀式， 由黃靜怡副局長親自授旗，新北市體育總會田徑委員會蔡尚智總幹事 也到場致贈加菜金，期許代表隊選手們為新北市爭光，並預祝參賽選 手能以「奪金」為目標，努力創造佳績。

此次競賽， 新北市代表隊將參與本次錦標賽男子組及女子組所有競賽項目， 代表隊在男、女生12*100公尺大隊接力，女生跳高、 混合運動、4*100公尺接力，男生3,000公尺競走、 混合運動、跳遠、4*100公尺接力等，各項目皆已預備好奪金。

在3,000公尺競走項目， 文德國小謝明軒於今年新北市小學運動會中一舉打破了去年自己創下 的大會紀錄，令人刮目相看， 相信有機會在全小運中刷新個人二連霸佳績。此外， 代表隊於去年全小運之12×100公尺接力榮獲雙料冠軍， 女子組更以2:39.46破了本市於101年所創下的大會紀錄， 今年準備挑戰雙破12×100公尺接力大會紀錄。

去年度新北市代表隊榮獲女子組團體總錦標第一名、 男子組團體總錦標第二名的佳績， 其中女子組更是自103年至107年連續五年坐擁全國后座， 期待今年繼續蟬聯，為新北爭光。

教育局表示，4月底剛結束的108年全中運， 新北市勇奪111面金牌，更期待全小運代表隊能接續這股氣勢， 在今年度的全國錦標賽魚躍龍門， 一舉挑戰女子組與男子組雙料冠軍寶座。