1鍵即通 「新北賞螢全攻略」上線了

為了貼近民眾賞螢旅遊需求，新北市農業局近日將「 新北賞螢全攻略」再進化，升級為網路地圖模式，民眾只要連結ht tps://firefly.ntpc.gov.tw/，進入「 新北賞螢全攻略」網頁，就能「按圖索螢」， 秒懂境內螢火蟲所在位置，做好完善的賞螢路線規劃。趁著賞螢季節 ，還沒賞螢的民眾，趕快上網體驗看看。

農業局長李玟表示，隨著民眾對網路地圖使用度日增， 市府服務也隨著科技的便利性再升級。「新北賞螢全攻略」 網頁構想，就是將現在境內58個賞螢景點，以網路地圖顯示， 民眾連結進入該頁面，點選想要去的景點， 地圖會立即標示所在位置，點選該位置後， 則會彈出視窗顯示該景點的詳細資訊，方便民眾做好相關旅遊規劃。

農業局表示，當民眾熟悉賞螢地圖的基本網頁功能後， 未來將陸續擴大內容建置，連結社群網路， 讓賞螢民眾能即時分享照片與訊息； 一方面擴大宣傳新北境內的螢火蟲秘境，另方面則能藉由民眾分享， 讓網站內容更豐富，吸引更多遊客到訪新北賞螢， 提昇整體觀光產值。

時序進入初夏，賞螢時節也即將近入尾聲，農業局提醒還沒來賞螢、 或有意再探訪螢光秘境的民眾，可以利用「新北賞螢全攻略」網頁， 好好規劃賞螢之旅。

此外，農業局亦提醒民眾在夜晚賞螢時要謹記不喧嘩、不捕捉、 不以燈光直射螢火蟲，以及沒有光害的「三不一沒有」原則。 倘攜帶手電筒，則要以紅色玻璃紙罩住，避免干擾螢火蟲活動。賞螢 期間也要注意自身安全，最好結伴同行，避免發生意外。

「新北市賞螢全攻略」網址https://firefly. ntpc.gov.tw/，民眾亦可於農業局網頁(https://www.agriculture.ntpc. gov.tw/cht/index.php) 中連結。