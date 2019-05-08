土地銀行「斯土˙銀花耀光彩-蔡維祥水彩創作展」精彩登場

土地銀行繼「雕琢時光-方玉霞多書體書法個展」深獲好評後，盛情邀請蔡維祥老師自本（108）年5月8日起假該行「館前藝文走廊」舉辦「斯土˙銀花耀光彩-蔡維祥水彩創作展」。

蔡維祥老師畢業於彰化師範大學，是中部畫壇崛起的水彩畫家，對美的追求一向執著，以多樣繁複的人間題材，豐富的色彩筆觸，建構了獨特的風貌，受到畫界的矚目推崇，其唯美詩意、充滿深度意蘊的風格，尤受收藏家青睞，更是廣大繪畫追星族的狩獵目標。

蔡維祥老師曾於1993、1994、1995連續三年獲得全省公教美展水彩類第一名，並獲頒水彩類永久免審查資格，另於1997、1998年接連獲頒大墩美展大墩獎及2001年榮獲南投美展油畫類南投獎。2002年起五度入選全國美展，且於2016年以作品「海島纏綿」入選臺灣世界水彩大賽，奠定了其在畫壇的地位。蔡維祥老師在創作之餘，亦擔任中部美術協會秘書長，為中部畫界無私奉獻，建樹頗多。

蔡維祥老師作品透過自我意識的關照反思，用彩筆濃縮時間的行腳，以及對文化迤邐不盡的深情，反映對這塊土地的關愛，對天地美好的讚頌、愛與感恩。他把對自然的深情，通過藝術審美、穿越時空，感悟意蘊的深度，讓我們看到的不僅僅是一種搖曳的影像，而是可貴的、難以言說的「抽象神韻」、「言有盡而意無窮」。令人讚嘆！

此次於臺灣土地銀行「館前藝文走廊」展出的作品取材廣泛，從靜物、人物、花卉、風景，到都市角落的時代滄桑、物換星移、被遺忘的殘留足跡，包括週遭環境中那些乍看是不經意、不起眼的地方，他都讓彩筆記錄，經過巧思內化並藉由畫筆、微妙的光影變化、多次元的空間感，乃至幻化為抽象，使尋常成為不尋常，留下深入人心的人文思維，重新賦予世界美的新生命。一件件作品似乎都在告訴人們要「惜福、感恩」。

土地銀行向來熱心社會公益，一本「追求永續發展、邁向優質金融機構」之宗旨，本展次自本（108）年5月8日起，於該行總行「館前藝文走廊」(臺北市館前路46號)開展，展出時間為每週一至週五上午9時至下午17時（免費參觀，例假日不開放），108年5月29日中午12時卸展。