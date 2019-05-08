中施壓阻台參與WHA　日外相河野太郎推文挺台

（台灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）世界衛生大會將於5月20日至28日在瑞士日內瓦舉行，在中國的施壓下，世界衛生組織至週一（6）會議網路報名截止前仍未向台灣發出邀請，日本外務大臣河野太郎今（8）日罕見透過推特發表挺台言論，表示「日本支持台灣以觀察員身分參與世界衛生大會。」

儘管英美歐等國家及友邦接連公開呼籲甚至致函，要求世界衛生組織（World Health Organization）秉持專業，邀請台灣以觀察員身份參與世界衛生大會（World Health Assembly），世界衛生組織仍在中國的壓力下，連續三年將台灣拒於門外。

河野太郎今日便透過推特表示，「隨著國際化進展，強化因應世界公共衛生危機，已屬不可或缺。在傳染病防治上不應出現地理缺口，所以日本支持台灣以觀察員身分參與世界衛生大會。」

►（圖片翻攝自日本外相河野太郎推特）

我國外交部隨後轉發該則推文並表示，「衷心感謝河野外相支持臺灣應出席WHO總會，日本友人的聲援彰顯出臺灣參與WHO總會，對世界的健康安全保障是何等的重要，以及臺灣2300萬人的基本人權被忽視是何等的不公平。非常感謝日本友人的支持。」

對於中國的蠻橫打壓，總統蔡英文昨日也透過臉書強烈譴責，「連健康都打壓的政權，只會失去世界的信任和尊敬！台灣人貢獻世界的決心，不會因為威脅而退縮！」

蔡總統表示，台灣人有完整的權利參與世界衛生大會，排除台灣的參與，完全違背醫衛普世人權的原則，「我要強調，WHA本來就是要服務全世界人的健康，而不是去維持一個國家的特定政治立場。不論中國政府如何蠻橫打壓，都不會改變我們追求健康福祉的決心，更不會改變台灣想貢獻專業給世界的決心！」

台灣在馬英九政府時期以觀察員身分參與世界衛生大會，但將蔡政府視為眼中釘的北京在蔡總統上任後，不斷壓縮台灣國際參與的空間，中國外交部發言人耿爽更在週一的記者會中表示，因「一個中國」原則，北京決定不同意台灣參加今年世界衛生大會。