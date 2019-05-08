天下調查：雲端為製造業新戰場　石化最賺

2019年天下雜誌「兩千大企業調查」發現3關鍵，後手機時代以雲端概念股成為製造業新主力；石化業居最賺錢產業；去年被動元件巨頭華新科和國巨業績佳，並列最佳營運績效50強第一。

天下雜誌體檢1350家製造業、650家服務業、100家金融業，及16家金控業去年的營運成果，結果發現3關鍵。其中「製造業變革年，雲端成為新戰場」，主要是2018年全球智慧型手機出貨量連5季衰退，台灣資通訊電子業去年所面臨的最大逆風就是蘋果不甜了。

蘋概股代表企業鴻海稅後純益連續2年衰退；加上美中貿易戰、中國經濟放緩影響，台灣製造業2018年總營收成長率8.26%，平均獲利率5.75%，比2017年的8.44%與6.07%略遜一籌。

天下雜誌指出，「後手機時代」的新發現是「雲端」已成為台灣電子業的轉型關鍵字，鋒頭甚至壓過火紅的蘋概股。例如緯創轉投資的雲端伺服器ODM廠緯穎轉上市，緯穎4年營收翻15倍、2018年營收達1811億元，掀起台股近年罕見的巨浪。

調查發現二則是石化業是最賺錢行業，航太業的營收成長居第5名。調查顯示，台灣製造業另一主力石化業去年前3季延續前年油價走強利多，即使10月油價急挫，整體平均營收成長率仍有12.16%，平均純益高達136.85億元，居所有行業之冠。

台塑四寶合計去年營收比前年成長16.28%，創4年新高，台塑化穩坐獲利王第3名，僅次於台積電和鴻海。

調查中也發現有從後段班衝上前段班的暴衝產業。例如航太產業在2017年兩千大調查中，因營收負成長，在製造業成長榜單中敬陪末座。這次受惠於去年國際航太巨頭波音與空巴營收成長，結果以18.24%的平均營收成長率衝上第5名，平均獲利率更高達9.26%。

調查發現三則是最佳營運績效50強，以被動元件躍居主角。天下雜誌說，去年台股最大驚奇當屬被動元件的全球大缺貨，締造兩大產業巨頭─華新科技與國巨的火爆業績並列最佳營運績效50強榜單第一。

同行的日本大廠如村田、東電化(TDK)更接連宣布減產標準產品，以專心供貨給車用高階產品。受轉單效應影響，台灣逐漸掌握被動元件的價格話語權，所以華新科和國巨談到景氣都很樂觀。

只不過，2018年下半遭逢美中貿易戰，被動元件爆發力第4季出現轉折，華新科及國巨的股價下半年開始走弱，一年內高點與低點差距高達7成。