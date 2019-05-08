金曲歌王蕭敬騰代言　「可口可樂」推5款互動遊戲音樂瓶

（台灣英文新聞/宇妍 台北報導) 總是跟音樂密不可分的「可口可樂」，今年（2019年)邀請金曲歌王蕭敬騰，擔任「可口可樂」音樂瓶代言人，讓老蕭魅力肖像躍上瓶身。

「可口可樂」老蕭音樂瓶共計推出5款設計，每款設計各有不同的數位互動遊戲，只要掃描「可口可樂」包裝上的QR Code，即可近距離與老蕭貼身互動。

可口可樂公司表示，每款設計搭配不同的驚喜，可讓老蕭親自帶領你進入他的專屬音樂世界。掃描瓶身QR Code即可在線直擊老蕭在拍片現場的畫面，讓老蕭講笑話給你聽，或開啟AR濾鏡互動，與老蕭同框合唱「可口可樂」中文主題曲。

此外還能360度全方位參觀老蕭個人專屬錄音室，並且發現老蕭帶給你的意外驚喜！粉絲也可以和老蕭一同進行節奏遊戲，跟著音樂節拍動次動，或陪著老蕭一起完成上台演出前的暖聲動作，挑戰聲音的極限！

此外，老蕭也展現金曲歌王的超強唱功，熱力詮釋「可口可樂」Taste the Feeling中文主題曲，只要輸入包裝序號，就可以線上聽到蕭敬騰為「可口可樂」獨家演唱的主題曲。

去年(2018年)首度推出就讓消費者喜愛的中文版主題曲Taste the Feeling，今年讓金曲歌王蕭敬騰重新詮釋，以超強唱功與極具穿透力的歌聲，讓聽者感受「可口可樂」的熱力與無可阻擋的暢快滋味。極具老蕭獨特風格的音樂瓶，搭配勁享暢快的「可口可樂」，讓蕭敬騰的魅力引爆整個夏天！

「可口可樂」老蕭音樂瓶，總共推出30款包括「可口可樂」及「可口可樂zero」易開罐與寶特瓶的包裝，即日起在全台便利商店、超市及各大量販店販售。

活動期間將陸續推出驚喜活動，敬請隨時關注

「可口可樂」台灣官網( http://www.coke.com.tw )

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圖/可口可樂提供