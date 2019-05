沙礫需求增恐危害環境生態　聯合國籲各國加強治理

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導)聯合國7日發布新報告表示,全球在20年間,因應城市化、基礎建設及人口增長需求,沙子與礫石消耗量增加了三倍。

聯合國環境署以《沙子與永續性:為全球沙子資源的環境治理尋找新的解決方案》(Sand and sustainability: Finding new solutions for environmental governance of global sand resources)為題的報告顯示,沙礫資源是僅次於水的第二大開採和交易資源,然而全球每年對沙子和礫石的需求高達400至500億噸。

聯合國表示,為了開採砂礫,將導致污染、洪水、蓄水層下降和乾旱等情況惡化。除此之外,建造水壩等行為都會減少從河流到許多沿海地區的沉積物輸送,導致河流三角洲沉積物減少、加速海灘侵蝕。由於世界各地對採砂的監管不同,使得具有生物多樣性和生態系統的重要區域,因當地執法不力而變得更加脆弱。

隨著缺乏砂石資源的地區需求攀升,加上城市化和基礎建設的快速發展,國際砂石貿易預計每年增長5.5%,這不僅成為一個跨界問題,更會危害海洋、沿海和淡水生態系統的永續性。另外,從海灘上移除沙礫,亦會危及當地旅遊業發展,而從河流和紅樹林中移除沙子,則將導致螃蟹數量減少。

這份報告提出警告,為了在不損害環境的情況下滿足世界上100億人口的需求,將需要有效的政策、規劃、監管和管理。目前,沙子開採和使用是由各國政府決定,因此全球並無統一的準則與道德規範。

聯合國建議,在透明與問責的基礎上,讓沙子價值鏈的關鍵參與者和利益攸關者之間展開對話。

照片來源:pxhere