賴清德遭週刊疑辦公室公器私用　汪潔民：報導扭曲、惡劣

（台灣英文新聞／施家恩 綜合報導）前行政院長賴清德遭國內某週刊質疑公器私用，賴清德發言人林聖哲今（8）日上午透過新聞稿表示，報導「賴清德以台南市政府台北辦公室作為競選基地」完全是誤解，團隊事實上有租用商務會議室使用。

某媒體8日刊出報導，質疑賴清德把台南市政府台北辦公室，公器私用做為其競選辦公室。報導刊出後，賴清德發言人林聖哲緊急發新聞稿否認，指討論競選事務或與專家開會，都是特別租用商務會議室或其他場所使用，僅在朋友前來打氣時就近商借台南市政府台北辦公室，且參選之初已向台南市長黃偉哲及市府說明。

寶島聯播網《新聞放輕鬆》節目主持人簡余晏及汪潔民同日也在節目中批評，報導把台南市政府台北辦公室描述成競選基地太言過其實，畢竟有些訪客礙於身份不適合現身賴清德的「競選基地」，憂遭一些不必要聯想，只能在一些招待會所來會談。汪潔民也說，基本上與台南有關的人，都可以商借該台北辦公會所使用。

對於週刊將該辦公室混淆成「競選基地」，汪潔民表示不以為然，也批這是該週刊一慣的不實、扭曲、無限上綱的報導風格，而且也未詢問過當事人回應去做平衡報導，故意塑造成賴清德言行不一的形象，這是針對賴人格的突襲。汪潔民批評，這是一種惡劣的選戰抹黑手段！