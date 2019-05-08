蔡英文：打照資安智慧國家　讓企業看好台灣、投資台灣

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北報導）台北國際安全科技應用博覽會今（8）日在台北開幕，總統蔡英文出席開幕典禮簡短致詞後便離去，未參觀展區也未接受媒體採訪，強調「資安及國安」，蔡總統表示，資安將成為國力象徵跟經濟指標，政府期盼與民間業者共同打造一個令人信賴的智慧國家，讓企業看好台灣、投資台灣。

蔡總統今日短暫出席台北國際安全科技應用博覽會開幕典禮，不接受媒體採訪，針對近日媒體關切議題，包括中國的施壓導致台灣今年仍無法獲邀參與世界衛生大會（World Health Assembly），以及民主進步黨內總統初選的對手前行政院長賴清德遭媒體爆料「公器私用」等，皆未作出回應。

蔡總統致詞時表示，在全球競爭智慧化下，政府期盼透過法規鬆綁、人才培育、基礎設施完善等作法，帶動各行業的創新轉型，讓企業看好台灣、投資台灣。

重申「資安就是國安」，蔡總統表示，在推動國家智慧化的過程中，資訊安全是相當重要的關鍵，政府從2017年開始推動國家資訊安全發展方法，去（2018）年更發佈首部「資安戰略報告」，並通過《資通安全管理法》，啟用國家通訊及網際安全中心，為得就是要建構一個安全的的聯防體系，打造出一個讓大家信賴的數位國家。

蔡總統提及，資安將成為國力象徵跟經濟的指標之一，「我們一定要有一個強而有力的資安團隊，我也期待在政府跟民間共同努力之下，一起完成這個目標。」

主辦單位法蘭克福展覽集團董事會成員鮑思豐（Stephan Buurma）致詞時表示，德國是台灣在歐盟最大的貿易夥伴，德國並向台灣進口了70億美金的產品，德國與台灣享有長久的友誼，奠基於兩國從事商業活動的方法及文化，「我們都相信和平、繁榮、市場經濟，以及國家間的貿易。」

台北國際安全科技應用博覽會邁入第22屆，今年共有來自50個國家335個廠商參與，且響應政府新南向政策，邀請越南、泰國、印尼、緬甸、柬埔寨、新加坡籍菲律賓等國家政府官員及工商協會代表參與產業交流活動。