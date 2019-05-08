單字紀錄社會脈動 2020小拉魯斯字典收入150新字

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）「小拉魯斯字典(le Petit Larousse)」是所有學習法文的人少不了的工具書，即將在法國出版的新字典預計收入150個新單字，這些單字有何特別之處呢?

法新社(AFP)報導，1871年出版小拉魯斯字典僅收入3萬5,000字，2020年版將收入超過6萬3,000字。令人好奇的是，每年出版的新字典都有收入新單字，不知是否有舊單字被拿掉呢?

拉魯斯管理字典與百科全書部門的Carine Girac-Marinier表示，即乎沒有。裡面少有單字消失，1871年編入的單字，90%都還在字典裡。

該報報導，字典的單字只在10-15年前減少過，最近一次是在2012年。

綜合媒體報導，新字典收入的新單字將有「Bioplastique」，意指可分解的塑膠，「dédiésélisation」意指一系列減少柴油車輛的措施。除了和環保有關的單字外，字典如同社會變遷的一面鏡子，它還收入了「adulescence」，意指青少年世代的種種現象，「antispécisme」則指拒絕將動物物種之間按階級分等。在經濟部分則有意指廢棄現有商業模式的「ubériser」。

另外，還有「locavorisme」，指的是人們只會食用距離住家100-250公里間，在地生產的商品。新字典還收入外來字，如英文的「bore-out」(感到無聊或厭煩)、「deep learning」(機器深度學習)，比利時的「sorteur」(喜歡聚會的人)、阿爾及利亞的「taxieur」(意指計程車司機)，等。