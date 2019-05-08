美眾院無異議通過台灣保證法 倡對台軍售常態化

美國聯邦眾議院7日傍晚通過「2019年台灣保證法」與「重新確認美國對台及對執行台灣關係法承諾」決議案。台灣保證法要求對台軍售常態化、重啟美台貿易協定會談。

美國聯邦眾議院今天對兩案進行投票。「2019年台灣保證法案」獲得無異議通過；「重新確認美國對台及對執行台灣關係法承諾」決議案則以414票贊成、0票反對、17票棄權的壓倒性高票數通過。

台灣保證法法案的國會意見指出，台灣是美國自由開放印太戰略的重要部分；對台軍售應常態化，尤其應協助台灣發展及整合不對稱戰力，其中包括水面下作戰及防空戰力；美國貿易代表署（USTR）應於2019年重啟台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會談，並以簽訂自由貿易協定（FTA）為目標。

在台灣參與國際組織方面，國會意見指出，美國政策為支持台灣有意義參與聯合國、世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）及其他適當的國際組織，並支持台灣以會員身分參與「聯合國糧農組織」（FAO）、「聯合國教科文組織」（UNESCO）及其他非以國家為必要參與條件的國際組織。

法案也要求在法案生效後180天內，美國國務卿應針對國務院指導對台關係包括「對台交往準則」等文件進行檢視，並應重新頒發供行政部門遵行的準則。

「重新確認美國對台及對執行台灣關係法承諾」決議案草案指出，台灣關係法及6項保證已成為協助維持西太平洋和平、安全與穩定的重要元素，增進美台政治、安全與經濟利益。

決議案指出，台灣關係法及6項保證在目前及未來都是美台關係基石。以去年生效的「台灣旅行法」為依據，鼓勵雙方所有層級官員互訪並與對口官員會晤，並且重申美國總統應依據包括「亞洲再保證倡議法」等各項立法及根據台灣安全所需，常態性對台移轉防衛裝備。

決議案呼籲美國國務卿積極在國際間，支持台灣有意義參與公共衛生、飛航安全、犯罪及恐怖主義等跨國威脅與挑戰的國際組織；承認台灣為反恐及對抗全球挑戰的夥伴；並籲請美國總統探索擴展及深化對台經貿關係的機會，強調美台民間緊密關係的重要性。