假肉漢堡VS牛肉漢堡 人造肉能否掀起飲食革命？

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）隨著環保、健康意識抬頭，想吃素卻又捨不得「肉感」的人，肯定對新興的模擬肉漢堡躍躍欲試。但這種假肉的口感究竟如何？對健康又有何影響呢？

人造肉比較健康嗎？

美聯社指出，如Beyond Meat與Impossible Foods這兩大品牌出產的素漢堡肉，營養素不亞於一般漢堡排。以一塊4盎司肉排為例，前者熱量270卡，後者240卡，真肉漢堡排的熱量則約290卡。

蛋白質部分，人造肉與真肉差異不大，好處是由於以植物為基底，纖維比重較高，但鈉含量也不低，這是令人卻步的原因。專家也警告，莫要以為大啖人造肉並無健康疑慮，畢竟以牛肉漢堡而言，飽和脂肪含量其實差不多。

人造肉是什麼做成的？

Beyond Meat漢堡排成分包括豌豆蛋白與菜籽油。Impossible Food漢堡排則採用大豆蛋白與椰子油。不過，美國肉商擁護真肉的理由無它，那就是成分單純多了。

人造肉口感如何？

雖說口味是主觀的，但消費者回饋多指Beyond Meat與Impossible Food的人造漢堡排與真肉口感相似，部分消費者甚至完全無法辨別。

人造肉價格有誘因嗎？

目前人造肉漢堡真肉漢堡貴得多，以紐約Whole Foods超市為例，Beyond Meat兩塊漢堡排就要5.99美元，約為真肉漢堡排的兩倍。

人造肉對地球較友善嗎？

專家一再呼籲，減少紅肉攝取有助地球休養生息，畢竟生產牛肉的過程對環境造成不小壓力，從餵養牛隻的大量作物、牛打嗝排放的甲烷氣體等，都不利環境。

綜上所述，想要嘗鮮、願意多花些錢、堅持不食肉的人，或許可試試人造肉漢堡。不過，在技術未臻成熟前，成本勢必壓不下來，人造肉能否稱為「肉」，也依舊是個爭議。這場飲食革命能走多遠，恐怕還有待觀察。