華泰王子大飯店 經典好粽九華飄香

端午佳節即將到來，當然少不了應景的粽子。華泰王子大飯店九華樓的香粽由具有30年以上經驗的香港籍廚藝團隊操刀，二款香粽中，鹹粽「XO醬烏魚子粽」以九華樓招牌干貝櫻花蝦XO醬入餡，搭配頂級烏魚子，香氣悠長，用料實在；甜粽「桂圓紅豆沙粽」則將綿密的紅豆、長糯米、及帶有米酒香氣的桂圓完美結合，香甜不膩。無論送禮或自用，都能品味到最濃粽的中華文化美味。

「XO醬烏魚子粽」將頂級烏魚子與肉絲、蝦米、紅蔥頭及蒸過的軟Ｑ長糯米拌炒後，加入香菇粒、雞粒及章魚粒，最後淋上華泰王子大飯店極富盛名、細工熬製而成的干貝櫻花蝦XO醬，以干貝、櫻花蝦、蝦米、火腿、紅辣椒、蔥頭、蒜頭精製而成的醬汁，融合了海味的鮮甜與各式佐料的香氣，微辣微鹹恰到好處，烏魚子粽米粒完整吸附醬汁精華，鹹香悠長雋永，吃來卻毫無厚重感，肉質細膩、糯米嫩滑，讓人印象深刻；精緻甜粽「桂圓紅豆沙粽」，則將桂圓肉及長糯米混合後以米酒頭浸泡，再包覆香濃綿密的紅豆沙，蒸熟2-3小時。相思豆香與酒香、桂圓香完美交織，糅合於米飯之中，功夫手藝，每一口都是無上品味。

九華樓「九華好粽」香粽系列即日起開放預購至2019年06月03日(一)止，「XO醬烏魚子粽」單顆售價NT$180，「桂圓紅豆沙粽」單顆NT$80，若購買原價NT$980的九華好粽保溫提袋組，內含「XO醬烏魚子粽」、「桂圓紅豆沙粽」各3顆，特惠價NT$880，並附保溫提袋一個，是送禮自用兩相宜的最佳首選。