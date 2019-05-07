美麗信花園酒店【端午粽情意 西式御品禮盒】

五月五，慶端午！隨著端午節的到來，應景的粽子當然是餐桌上不可或缺的必備佳餚，美麗信今年推出「端午粽情意˙西式御品禮盒」，以創意雙拼風味，打造端午粽全新吃法，不論是送禮或是自用倆相宜，邀您一起以不凡的口味傳達心中濃濃的情意！

美麗信花園酒店即日起至6月4日(二)推出【端午粽情意˙西式御品禮盒】，不同於以往的傳統風味，以西式口味打造舌尖上獨樹一格的台式端午粽。御品端午禮盒」每盒售價NT$980，並贈送精緻保溫代；內含羅勒雞肉騎士粽2入、蒜香貴妃牛肉粽2入；「單顆禮粽」每顆NT$260起，5月31日前預購「御品端午禮盒」可享9折早鳥優惠，每組只要NT$882，貼心優惠和您一同歡慶佳節！

騎士/貴妃粽翻轉傳統 予您全新端午粽新印象

美麗信今年推出的粽子很不一樣，原來粽子也可以變的這麼創新玩味！主廚將傳統粽結合中西式食材，精心推出【羅勒雞肉騎士粽】，整塊紅羽土雞腿以西式香料醃製1.5小時讓味道完全滲透入每一絲雞肉中後，將九層塔塞入雞腿肉中增添迷人香氣，再煎至表皮上色。將其與松子、起士等包入以乾香菇、油蔥、豬肉絲、乾魷魚等傳統工法特製的長糯米飯後，選用更禁得起高溫且香氣較足的麻竹葉包裹，以台式料理手法融和西式口味，重新刻畫對於傳統粽的印象，成為獨特食材與個性鮮明的創新香粽。【蒜香貴妃牛肉粽】，將醃過後的美國無骨牛小排，添上花椒、八角等辛香料，滷製3小時，使肉質柔軟香嫩，切片後與口感較甜且溫和不辛辣的雲林蒜頭佐以乾香菇、油蔥、豬肉絲、開陽等食材炒香的長糯米飯後，使用香氣十足的麻竹葉包裹。以牛小排取代傳統滷肉，成就洋溢肉香卻不油膩的豪華御品粽。美麗信以最誠摯的獻禮邀您一同共渡粽情端午好食光，訂購專線：(02) 7702-8800分機2311。