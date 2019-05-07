華國禮粽 黃蒲香荷慶端午

正氣端午全年最高溫，好需要清涼消暑的點心舒緩、增進食慾。台北華國大飯店貼心準備了兩款香甜爽口佳節點心，有帝國會館長賣的筵席大福「日式冰麻糬」和甜點遊戲自製烘焙的柔滑布丁，讓您在品嚐三款「純正的家鄉風味粽」後，可以暢快滿足一番。

炎夏推薦【日式冰麻糬禮盒】，以Q軟麵皮手工包覆顆粒香綿蜜紅豆，與口感添香的花生角，收口前再填入豐滿濃滑的鮮奶油，冷凍後猶如冰淇淋般的冰爽滋味，在唇齒間沁涼蹦開，每盒9入，售價NT$390。【綜合布丁禮盒】以日式手工技法交織鮮奶雞蛋，加入晶亮滑順的琥珀焦糖精心焙烤，奶蛋濃郁且香Q健康；搭配加入法國鮮奶油與馬達加斯加原裝香草條的法式布蕾，口感慕斯香綿，實為大小朋友日常最愛的飯後點心。每組2種口味（各3入），售價NT$420。

【黃蒲香荷禮盒】延續以往傳統工法，由主廚集結經典－潮汕鮮滿【欖菜鮮肉粽】、營養細緻【紫米雪蓮粽】，以及粒粒透香的【特製香綠粽】，組成團團饒味、清雅時尚的香荷粽禮，來滿足一票挑嘴食客，每袋3種口味（各2入），售價NT$790。

嚴選在地食材、秉持「傳統養生概念」生產的年度粽禮，其中最廣受好評的獨家口味【欖菜鮮肉粽】，是以橄欖和芥菜經多道工序精製的欖菜為主，為潮汕地區常見的醃菜，滋味猶如客家鹹菜。主廚發揮巧思，將醃漬過的鮮美豬五花肉與欖菜完美融合，快炒後以粽葉包裹，蒸煮得豐潤香肥美。不僅Q彈糯米多了欖菜特殊清香，香肉亦富有回甘層次，讓您每口都嚐得到欖菜的好滋味！

【紫米雪蓮粽】以自古即是珍貴滋補的強身黑糯米為底，特別選用含有豐富膳食纖維的雪蓮子，減少糯米容易造成腸胃負擔的缺點。加上經大火爆香與特製滷汁調理超過3小時入味的上等五花肉﹑香菇及上選鹹蛋黃｡ 經炊煮後，黑糯米依然紮實具有嚼勁，並吸附完整肉香﹑菇香﹑滷汁鹹香與粽葉清香…咀嚼中香氣層層散發，是養生可口的上選美食｡

夏季燥熱，民間相信綠豆是清涼解熱的食材，主廚特別精選【特製香綠粽】使用品質優質的泰國去殼綠豆仁，搭配新社香菇、台南西港白糯米，與台灣珍豬的肥肉、瘦肉，以獨家口味配方醃製後，細火慢燉至入味軟爛。煮好的【特製香綠粽】在打開粽葉霎那，清新綠豆香氣旋即撲鼻而來，淡雅的豆仁與高粱酒噴燒去腥的鹹蛋黃，香鬆細緻滑順的口感，讓人第一口就愛上這清爽的淡雅口味。

華國飯店堅持用心以手工包製每一顆粽子確保完美的品質，即日起至2019年 5月31日前預購享有優惠價（至少提貨3天前預訂）。相關詳情可電洽：(02) 2598-5047帝國會館。各項端午商品即日起至2019年5月31日前享9折優惠價。