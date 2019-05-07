【影音】香港流亡者對台灣最沉痛的呼籲：我們沒有本錢再天真下去

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）2017年傳出棄保潛逃至台灣的香港少女李倩怡，今(7)日晚以「香港流亡者」身分「現聲」台灣基進黨直播節目。值得注意的是，因擔心香港通過逃犯條例修訂草案，在不久前抵達台灣的前銅鑼灣書店店長林榮基，也出席節目。

這場直播節目名為「用錢買不到的東西－香港流亡者對台灣最沉痛的呼籲」，7日晚間8時30分透過YouTube播出，由基進黨主席陳奕齊擔任主持人，除邀請林榮基對談之外，另外也請來前香港政治評論員林保華與楊月清夫妻參與評論。

中央社報導，現年20歲的李倩怡曾在2016年農曆年間，在香港參與以保護流動攤販為名的「旺角騷亂」事件。當時他們為阻止執法人員驅趕攤販，以磚塊、玻璃和竹枝攻擊員警，一度有700人參與，導致包括員警在內的100多人受傷。

李倩怡隨後被控兩項暴動罪和一項襲警罪，以港幣3000元（約新台幣1萬1700元）保釋候審（交保候傳）。此案原定2017年1月17日在區域法院再聆訊，但律師自1月12日起已無法與她聯絡，香港法庭下令通緝。

據悉李倩怡已於2017年1月棄保潛逃至台灣。內政部移民署也證實，李倩怡於1月6日入境台灣，但之後未有出境紀錄，入台證已逾期。

今晚直播節目中播出一段據稱是李倩怡本人以粵語宣讀聲明的錄音檔。其中一段內容如下：

現在連香港合法經營書店的林榮基都被迫流亡台灣 香港人跟台灣人沒有本錢再天真下去 我們必定要建立對中國政權的危機意識

圖/翻攝台灣基進黨YouTube頻道

圖/中央社

林榮基在聽完錄音檔後與陳奕齊對談時，兩人都不禁落下男兒淚(如上圖)。身為兩個小孩的父親，林榮基對著鏡頭向李倩怡喊話說，希望她將來無論在台灣或其他地方「都能繼續完成大學的學業，過正常的生活」。

基進黨主席陳奕齊強調，他們並不知道李倩怡目前在哪裡。中央社引述我移民署今晚表示，李倩怡逾期停留且行蹤不明，現正積極協尋，若她提專案長期居留申請，將依法受理。

圖/翻攝台灣基進黨臉書