麻疹再增2起群聚10人感染 患者雙北台南趴趴走

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）疾管署今（7）日公布新增10例國內感染麻疹病例，其中8人分屬2起職場群聚，其他2人為先前公布之國內感染個案接觸者。疾管署提醒，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請儘速與衛生單位聯繫，由其安排戴口罩就醫並告知接觸史，以降低病毒傳播風險。

疾管署表示，職場群聚事件1共6人確診，年齡介於20多歲至30多歲，潛伏期間均無出國史，且均於北部某科技公司工作。由於6名個案發病時間相近，研判屬同一起群聚，感染源待釐清。

值得注意的是，這家科技公司確診的6位患者，分別在4月26日到5月5日期間，曾前往「盧廣仲小巨蛋演唱會」、「行天宮」、「野柳石光 夜訪女王」、「西湖市場」、「台北市南港CITYLINK」、「西門國賓戲院」、「西門錢櫃」、「花月嵐拉麵西門武昌店」等公共場所，其中一名患者還曾前往台南旅遊，行程包含「億哥牛肉麵店」、「阿憨鹹粥」、「旨味日本料理店」和「NiLTianan服飾店」等地。

職場群聚事件2共2名30多歲男性確診，於北部某酒館工作，近期均無出國史。由於兩名個案工作地點經常接觸外國客人，不排除可能因工作時接觸症狀不明顯人士感染，惟感染源仍待釐清。

另2名個案分別為9個月大女嬰及30多歲女性，陸續於4月28日至5月1日發病、出疹，經檢驗確診。其中9個月大女嬰為疾管署4月23日公布北部20多歲女性散發個案之急診就醫接觸者；30多歲女性為4月30日公布北部11個月大女嬰散發個案之家庭接觸者。

疾管署再次呼籲，民眾出入醫院或人潮密集之公共場所，應戴口罩以降低病毒傳播的風險。此外，避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒至麻疹流行地區；如需攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒自費接種1劑MMR疫苗；一般民眾（特別是1981年後出生的成人）如計劃前往流行地區，出國前2至4週可先就醫諮詢評估是否需自費接種MMR疫苗。