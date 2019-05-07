中華電信攜手VMware

中華電信今日與VMware共同宣布推出跨國Hybrid網路融 合服務，成為VMware在台灣第一家提供VeloCloud SD-WAN的服務合作商。

自2017年7月起， 中華電信即與VMware於美西地區展開合作， 率先推出VeloCloud SD-WAN服務網路，提供異質網路Active- Active無縫切換、應用服務分流等網路服務功能。而今， 為滿足跨國企業高品質國際網路服務之需求， 中華電信宣布正式將VeloCloud SD-WAN網路服務引進台灣，藉由智慧服務之導入， 將企業網路服務架構升級為電信等級網路整合管理模式， 提供跨國企業客戶能有更安全的網路、更靈活的部署， 又能支援其海外據點與雲網應用服務漸增之需求。

VeloCloud SD-WAN服務網路結合中華電信的國際網路， 可提供企業客戶更優質跨國網路的服務體驗，包含

智慧化異質網路整合：跨國企業客戶將不同類型的網路， 利用智慧化與Policy Base之異質網路整合技術，達到無縫自動切換， 使網路服務不中斷。

集中管理組態設定： 跨國企業客戶集中管理全球辦公室之網路組態設定， 以最便捷的方式迅速完成企業之全網部署。

外點建置零負擔：藉由零觸碰(Zero-Touch)建置之優勢 ，讓跨國企業遠端IT人員可即時且方便地完成全網設定與建置。

多元化加值服務導入：依跨國企業需求客製化導入WAF、NGFi rewall、負載平衡、跨國網路優化等網路功能虛擬化服務， 強化服務品質與客戶信賴及粘著度。

長期以來，中華電信國際網路服務普獲市場肯定， 為國內最大品牌的網路公司，透過遍佈全球60個網路節點， 提供跨國企業IPVPN、轉訊、國際專線、混合雲、 ICT整合服務， 今天經由與VMware合作推出的雲網融合解決方案SD- WAN服務，接取國際公有雲服務，客戶可取得低成本、 高品質的優質網路服務，以最佳網路效能使用公有雲加值應用服務， 是跨國企業客戶提升競爭力之最佳選擇。