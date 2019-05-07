有機包種茶評鑑 新北力邀共襄盛舉

在新北市茶鄉-坪林所舉辦的「 有機包種茶分級評選會」邁入第3年， 今年由新北市政府攜手台北市瑠公水利會、 新北市農會文山茶推廣中心及財團法人瑠公基金會等單位擴大舉辦， 邀請大台北地區的有機茶農於今(108)年5月8日(三)到瑠公 基金會現場報名參加。

新北市坪林是新北有機包種茶的主要產區， 也是評選會參賽點數最多的地區，位於翡翠水庫的上游， 水源地的設限讓這個區域的茶產業更形重要， 為了當地的水源及生態，當地許多茶農從10年前開始陸續轉型有機 耕作，成功復育保育類樹蛙及整個生態鏈， 透過農業局輔導鼓勵更多茶農共同加入有機行列，至今坪林已有2個 有機茶產銷班，其他地區包含三峽、新店、 汐止及石門等也有許多茶農認同理念投入有機茶產業。

隨著有機茶產業漸趨成熟並被大眾所喜愛， 為了凸顯有機茶的價值並提升品質，新北市政府今年舉辦「2019 有機包種茶分級評選會」，以有機茶園指標-翡翠樹蛙的數量及燙金 顏色區分等級，分為三隻蛙-金蛙選；兩隻蛙-銀蛙選；一隻蛙-銅 蛙選，除此之外今年特別新增特選獎， 希望吸引更多的有機茶農共同角逐這個獎項， 互相切磋種茶及製茶心得， 而這些入等的點數將採用評選會專用包裝， 以簡約風格將圍繞茶園的山嵐以線條意象化呈現，印上樹蛙等級， 彰顯有機茶產品特色，並將以共同行銷帶動有機茶產業整體發展。

新北市政府農業局表示，今年的「2019有機包種茶分級評選會」 報名日期為5月8日星期三，採現場報名制， 請欲報名農友當日攜帶有機農產品驗證證書正本及影本、身分證、 私章至執行單位瑠公基金會(台北市中正區忠孝東路一段10號)報 名參加，今年度繳茶日期暫定為5月28日(二)，評審時間暫定為 5月30日(四)，詳情請見「2019有機包種茶分級評選會」 報名簡章，瑠公基金會電話：(02)2394-5029。