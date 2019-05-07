新北第4屆東南亞語文競賽

新北市教育局第4屆東南亞語文競賽及頒獎今(7) 日於大觀國小舉辦，分為越南語、印尼語、泰語、 柬埔寨語及緬甸語共5種語別，競賽組別包含「團體朗讀」、「 親子歌謠」及「幼兒園歌謠」。 參賽報名學生及家長高達88校共992人。

新北市政府教育局自105年舉辦東南亞語文競賽， 參加對象從幼兒園至高中職及家長， 競賽內容改編自新北市歷年自編出版的東南亞語文各類教材及節慶典 故，參賽學生也能學習東南亞語言和歌謠。親子歌謠組中， 親子溫馨對唱更拉近彼此距離，幼兒園的小小選手們也穿著東南亞特 色服飾載歌載舞，為競賽增添許多歡樂。

本屆選手有許多兄弟姊妹檔，三芝國小楊姓雙胞胎姊妹， 原本個性害羞內向，自從參加越南語班之後，變得更有自信， 今年首度參賽希望得到好成績。 成福國小參加越南語朗讀的劉姓雙胞胎姊妹，克服聲音小的困難， 經過努力練習後，終於有長足進步。 新住民家長看到兒時童謠能在臺灣這塊土地傳唱， 都因文化的傳承十分感動。

沙崙國小連同學，今年起和就讀小一的妹妹一起上泰語課， 有妹妹作伴，學習變得更積極，這次兄妹倆一起參賽， 努力克服害羞，展現自信。佳林國中農姓堂兄弟， 五年級時從越南來臺就學，去年參賽獲獎後感到振奮不已， 今年不但主動報名，還幫助首次參賽的隊友練習， 展現互助合作的團結精神。

教育局表示，新北市致力推動新住民語文教學， 更受教育部委託編製新住民7語學習教材共126冊供全國使用； 同時培育新住民7語500位師資，首創「 新住民語文教學支援人員共備社群」，提供教學支援人員指引， 精進教學能力，並鼓勵各級學校全面實施新住民語文課程。 也推動新二代培力政策， 期許青年學子成為具有全球視野及全球競合力之人才。