避免吃錯藥　陽明大學研發手機APP藥物辨識系統

（台灣英文新聞/宇妍 綜合報導）很多藥丸外觀長得差不多，一但不小心吃錯藥不但影響療效，甚至危害生命。尤其是台灣每天平均吃7.3顆藥的年長者。

陽明大學醫學系副教授陳育群研發手機藥物影像辨識系統「AIGIA愛家小藥師」，能透過智慧比對協助辨識藥物。

目前同時也是台北榮民總醫院家庭醫學部醫師的陳育群，多年來投入社區居家照護服務，病患因吃錯藥而反覆就醫的狀況，是他多年來居家訪視的痛。

日前他在居家訪視時，發現一名臥床長者過去總是覺得腹脹難消，反覆到門診拿藥吃都沒效，後來才知道是吃錯藥了！

原來消脹氣藥跟攝護腺藥都是圓形白色藥丸，外觀幾乎一模一樣，因此長者把攝護腺藥錯當成消脹氣藥並按三餐服用，原本得三餐服用的消脹氣藥物卻1天只吃1顆，難怪效果不彰。

陳育群表示，台灣健保給付藥物約1.8萬種，許多藥丸尺寸、顏色類似，易造成混淆，有時候就連醫師、藥師也無法從外觀分辨藥物種類。

為解決民眾用藥問題，陳育群花3年時間研發手機藥物影像辨識系統，並自行開發「AIGIA愛家小藥師」APP，配合藥物拍攝裝置ＭedBox，只要用手機拍照，就可透過雲端運算針對藥物外觀進行智慧比對，協助辨識是何種藥物，並顯示藥物成分、適應症、用法、特徵、特殊警語等訊息。

考量台灣越來越多外籍居家照護者，系統還內建多種語言選擇，能顯示英語、印尼語、越南語及馬來語。

陳育群表示，愛家小藥師雲端資料庫已收錄400種藥物、8000多張藥物影像，辨識率超過95%，且已獲得台灣專利。

目前在台北榮民總醫院測試結果，「AIGIA愛家小藥師」讓居家醫師與護理師們僅僅藉由外觀，即可準確辨認90%居家用藥，正確用藥率高達95%，確保病患正確用藥安全。