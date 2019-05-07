納手機民調？游盈隆：蔡英文予人輸不起、耍賴之觀感

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）有關總統初選民調是否應納入手機，台灣民意教育基金會董事長游盈隆6日深夜在臉書專頁發文指出，依自己長年民調實務經驗，蔡英文在制度已行之有年且初選在即之際表態應納入，如此倉促變更進行中的遊戲規則實不妥，而且予人蔡英文輸不起、耍賴的不良觀感。

總統初選民調是否應納入手機，對此，民調專家游盈隆羅列五點表達反對。首先是時間不具正當性，他指出，民進黨總統初選已進行一個半月以上，目前的初選民調辦法是延續2011年的舊制，是蔡英文黨主席任內制訂的，也在今年3月6日獲得中常會確認，但在賴清德加入初選後，蔡突然高呼納入手機，是如何讓社會接受。

第二，游表示，民調納入手機樣本在美國已漸漸成為常態，在台灣卻還只是剛起步而已，更沒有適當比例的討論及定案，網路民調的母體無法確定，都難以成為具「代表性樣本」（Representative sample）。目前即便是美國各大媒體或主要研究機構，都不以全手機或網路民調做為總統大選民調的方法。

第三，游以台灣民意基金會四月全國性、全市話進行的民調為例，20-24歲受訪比例的確是最少的，但與加權後相比，是1：3.8；然後比例開始明顯遞降，25-29歲是1:2.4；30-34歲是1:1.8；35-39歲是1:1.5；40-44歲是1:1.4；45歲以後完全沒問題。所以，一項以傳統市話為基礎的好的調查，其結果基本上沒有問題，是具有代表性的，較沒有排除特定族群的疑慮。

游質疑，現在一窩風否定全市話調查的精準度，並非建立在嚴謹的科學經驗與知識基礎上，他判斷是情緒成分居多。

第四，民進黨總統初選從318登記迄今已整整49天，蔡陣營做為總統初選的一方，如果執意非要變更初選遊戲規則不可，游直言，這徒然給人一種輸不起、耍賴、無賴的感覺，豈是現任總統應有的風範？

第五、民進黨各級公職初選民調辦法自2011年以來，長達8年都沒與時俱進，包括納入手機民調等等，本身就是一種不可原諒的怠惰，游指在這一段期間內任黨主席的蔡英文難辭其咎，現在初選進行中，臨時要改遊戲規則，甚至怪罪賴清德陣營不配合，游認為相當過份。現在能做的，不是貿然倉促變更進行中的遊戲規則，而是未來積極研議修訂出更完善的初選民調制度，才是正途。