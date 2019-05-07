媽媽的味道！高市新住民分享傳統美食　多國糕粿超滿足

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）高市府社會局路竹新住民及婦女服務中心鼓勵新住民與社區婦女共學，已於近日舉辦「媽媽的味道多國糕粿大會串」，邀請印尼、越南等新住民分享家鄉美食。

綜合媒體報導，高市府社會局路竹新住民及婦女服務中心推動高雄市北區沿海偏鄉婦女增能培力，鼓勵新住民與社區婦女共學，近日到湖內區公館社區發展協會辦理「媽媽的味道多國糕粿大會串」活動，透過傳統異國美食分享，讓多元文化的種子在社區深耕。

湖內海埔里信義路一四三巷多為林姓宗親，原群居在「那菝林」（近田尾里）一帶，因二層行溪（今二仁溪）屢次改道，於日治大正十四年（一九二五）全村遷居海埔村，善於製作糕點的林姓宗親，也將這項傳統技藝帶到海埔，一九五○、六○年代幾乎家家戶戶都會製作「雙糕潤」、「九層糕」，尤其信義路一四三巷更聚集數十名糕點製作高手，堪稱湖內傳統糕點的發源地。

社會局表示，路竹新住民及婦女服務中心自一○五年開始持續結合六個區公所辦理三十五場次培力課程，培力二百九十三位婦女投入社區公共事務，讓這些姐妹關注在地婦女政策、性別平等、婦女保護及區域特色營造等工作，在各項生活議題中勇敢發聲，並將新住民家庭服務外展至社區角落，透過新住民增能與社會參與，實際走入社區投入社區公共服務、權益倡導及文化交流，建立社區網絡與鄰里關懷，翻轉大眾對新住民的刻板印象，促進社區多元文化融合與理解。

社會局於全市設置五處新住民家庭服務中心及二十一處社區服務據點，以在地、個別化福利服務，提供有需要的新住民家庭初級關懷、家庭支持方案活動，成為新住民姊妹的娘家。