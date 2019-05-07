法國動物園尋「鷹」蹤 北美猛禽流浪忘了回家

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）法國布列塔尼的一間野生動物園近日透過媒體臉書發出消息，希望目擊者可提供有關一隻白頭海鵰的下落。

18歲的白頭海鵰名叫Dana，是在Aquashow動物園出生長大的猛禽，每年會短暫飛離園區二到三次，但只會在布列塔尼的菲斯泰爾省內繞一圈，並不會飛遠，但「這次是最久的一次」。

法國廣播網「法國藍(France Bleu)」引述二位照顧牠的保育員Ingrid Girard 與 Stéphane Germain的說法，表示平常會餵食牠，因此擔憂牠無法自行覓食。他們還說，這種飛禽有時會吃腐肉，但對人不具有危險性。

失蹤的白頭海鵰體重4.5公斤，翼展2.20公尺，屬於北美的一種猛禽，自上(4)月27日起就一直下落不明，Dana居住的籠子仍敞開著大門等牠歸來。

綜合外媒報導，動物園表示，牠是在某一場展示活動時飛走，並推測當時應該是遇到強風才會很快的往高處翱翔。雖然，有人曾經通報在法國的北濱海省看過這隻失蹤的猛禽，但之後就再也沒有消息了，猜測牠應是往東邊其他省飛了，至於是否會回到飼養牠的保育員身邊，仍屬未知數。

白頭海鵰(Haliaeetus leucocephalus)又被稱作白頭鷹、禿頭鷹等，是北美洲的一種猛禽。這種猛禽棲地分布在加拿大、美國全境以及墨西哥的北部，一般會在老樹上築巢。