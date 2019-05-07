又到了溫馨的五月季節，為了體恤辛苦的媽媽們，S HOTEL為犒賞母親即將在2019年5月11日～5月12日的S Restaurant & Bar B1餐廳，推出了限定的法式晚間套餐，主打當季的新鮮食材，由行政主廚親自烹調，讓媽媽吃的健康也多了些養生之道，輕鬆且無負擔！除此之外S餐廳為回饋熱愛Ｓ法式料理的紛絲們，母親節套餐的主菜也能在5/11、5/12早午餐時段品嚐到，敬請期待！

母親節限定套餐除了有廣受好評的餐前麵包「天然酵母麵包搭奶油」，搭配「西班牙黃瓜冷湯」含有豐富的抗氧化劑，冷湯中添加的橄欖油則含有不飽和脂肪酸，能預防心血管疾病，清爽可口的「檸汁羽衣甘藍沙拉佐帕馬森起司」，則是選用高纖維、高單位葉酸含量的羽衣甘藍，以及S餐廳人氣菜款「油封鮭魚小點」低溫的油漬烹調，完整保存Omega-3多元不飽和脂肪酸及維生素B群，軟嫩的鮭魚口感刺激著味蕾。

重頭戲主餐「澎湖大蝦佐海藻燉飯」，選用澎湖海域當季斑節蝦，肉質鮮嫩細膩、肥大鮮美，搭配低熱量、高纖維、富礦物質的海藻，是送給媽媽最健康的海味美食饗宴。新推出的限定甜品「西洋李子塔佐蜂蜜冰淇淋」，溫和滑順的蜂蜜冰淇淋在口中散開，非常適合做整個套餐的收尾。每份NT1,680元＋10%，想要來一場健康無負擔的料理美食饗宴嗎，快帶著家人們來品嚐S餐廳的限定美味吧，歡迎提早來電訂位！