第二屆「柏林台灣影展」片單公布　大佛普拉斯壓軸登場

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）「映像x台灣」由生活於柏林的台灣人所組成的團體，結合駐德國代表處以及群眾募資的力量，第二屆「柏林台灣影展」已於柏林市中心的藝文戲院（Kino Central）登場。

第二屆「柏林台灣影展」以「對話」（Conversation）為題，企圖以文化軟實力開啟各自有歷史包袱的台德兩地。影展主視覺放回歸到人與人間最原始單純的「對話」，運用不同的音波紋路，展現不同族群的聲音與交流，試圖用純粹的方式傾聽不同的聲音、探討更多議題並促進瞭解與寬容。

影展片單精選6部台灣電影，涵蓋不同領域與主題，包含影展開幕片「紅盒子」，為耗費10年完成的台灣傳統布袋戲紀錄片；「KANO」接棒帶出台灣熱血的棒球魂，交代了日本殖民史;「只要我長大」以輕鬆詼諧的童言童語，呈現台灣原住民孩子成長過程的苦澀與困境。

此外，「阿莉芙」演繹變性與跨性別族群，在傳統社會觀念與自我認同的夾擊下浮沉、掙扎後的美麗蛻變;「黑熊森林」耗時6年，探詢台灣黑熊於深山中的稀有蹤跡。

最後，以在54屆金馬獎大放異彩的「大佛普拉斯」為影展閉幕片，運用草根人物的黑白人生，貼切道出底層社會的心酸悲哀與上流社會的虛偽糜爛。

前柏林市長沃维莱特（Klaus Wowereit）曾形容柏林這座城市為「貧窮，但性感。」（Berlin ist arm, aber sexy.）代表柏林開放多元的族群結構，使其擁有豐富多樣的組成，各種主流及地下文化在這塊土地上奇異共存。

「柏林台灣影展」 自即日起至6月16日的每週日與柏林觀眾見面，電影亦於映後安排視訊，與每部電影導演連線，搭起柏林人與導演跨國對話橋樑。



影展主視覺（圖/文化部）