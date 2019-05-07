搶救生育率不該只是一個口號　媽媽的心聲　你們聽到了嗎？

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）兒福聯盟今（7）日公布的調查，社會支持不足衍生的「失衡」現象，是媽媽們最大的困境：7成5職業婦女常感到工作和育兒不平衡，7成2全職媽媽最困擾財務或健康失衡，若政府再不正視女性生育意願低落的困境與原因，提出有效對策，像月亮一樣的母親們，恐怕就要燃燒殆盡！

台灣總生育率已連續四年下滑，2018年國際排名名列全球倒數第二。為什麼媽媽會越來越少呢？根據「2019年台灣女性生育意願與育兒現況調查報告」，4成6的育齡（20至44歲）女性認為沒有一定要生孩子；6成1育齡女性沒計畫要生（或再生）孩子；進一步探究不願生育的原因，有6成4的媽媽因經濟狀況不允許，也有超過4成的媽媽說「無法保證給孩子理想中的生活」。

兒盟政策中心主任李宏文指出，調查顯示，年輕未生育女性沒有一定要生孩子的認知尤其強烈，3成4的年輕女性也認為在生育孩子這件事情上，會得不到工作職場上的支持，4成2的女性認為政府政策的支持太薄弱，調查結果令人擔心台灣少子化的問題將日益嚴峻。

兒盟調查也發現，7成5的職業媽媽們深受工作與育兒失衡之苦，另一方面，超過7成2的全職媽媽經濟需要依靠家人，甚至疲累導致身體出狀況，健康亮紅燈，在社交和未來生涯規劃上也受到很大的影響；也有2成全職媽媽因「伴侶或親友對全職媽媽角色有所誤解，認為在家照顧小孩是輕鬆的工作」而感到充滿壓力，顯見社會上對母職辛勞，仍有諸多誤解。

女性生育意願嚴重低落，媽媽們也深陷困境，母親們正從台灣社會慢慢消失！李宏文強調，育齡女性所期待的催生政策中，合理房價、收入增加、企業友善育兒措施，最有機會提高女性生育意願，才是催生關鍵！兒盟呼籲從以下三大面向的政策進行除錯：

政策除錯一：友善企業、房價與收入

房價、收入和友善企業，是讓育兒家庭有感的關鍵：逾9成受訪女性指出合理房價、收入增加、企業友善育兒的措施，最有機會提高她們的生育意願。

政策除錯二：支持全職媽媽

月薪嬌媽新潮流，在家帶小孩不該有差別待遇！檢視政府現行的育兒補助制度，明顯偏重在送托保母、托嬰中心及就讀幼兒園的相關補助。因此，高達8成4的媽媽表示，不管送托幼兒還是全職媽媽，都應領取相同補助。此外，兒盟建議相關單位應提供全職媽媽認為最有幫助的前三名支援服務：有幼兒專屬課程和托育服務的親子課程、可短暫照顧孩子的臨托服務、友善育兒環境，讓有意願自己帶孩子的女性，不會因為得不到相關協助而打退堂鼓，甚至放棄當媽媽。

政策除錯三：二寶加碼補助

目前優先使用(準)公共化幼托服務或補助加碼的政策，都僅針對家有三個孩子的育兒家庭，但據兒盟調查，家有兩個孩子的母親，再生育意願只有1成1。因此，兒盟認為政府應從第二胎開始，就提供公托、公幼優先入學及補助加碼，讓近半數有再生育意願的一寶媽媽，更有資源和動機來生育第二胎。