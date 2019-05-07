台歐盟共探漁工處境　兩大重要環節護移工

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）台灣及歐盟於5月6日至7日在高雄共同舉辦「漁工工作及生活條件座談會」，共同討論在台漁工的工作以及生活環境，包括公部門、漁業勞資團體、公民社會及學者專家等約60人與會，從不同觀點提出現況面臨之挑戰與解決方案。

歐洲經貿辦事處於新聞稿中指出，漁業在歐盟及台灣均為相當重要之產業，不僅提供諸多漁民生計，也供應許多大眾主要飲食來源。然而，漁業工作為相當高風險的職業，特別是許多漁民來自移工背景，時常因此遭受歧視、虐待及剝削。這樣的情形使得漁業相關規範的具體落實更加重要，以保障漁民相關權利並使漁業產業能永續發展。

歐洲經貿辦事處說明，台歐盟雙方均認知到全球面臨的各項挑戰，需要透過各方遵守共同規範，使得因應。因此歐盟及台灣已逐步將國際公約之相關精神納入立法，其中也包括國際勞工組織一八八號漁業工作公約管理措施。

新聞稿中更提到，歐盟及其會員國藉由引用或納入上述一八八號公約，讓歐盟內部之法規架構能夠更全面地保障漁民權利。台灣亦透過一系列的打擊人口販運等措施，來維護漁民權利，同時也持續對船員的僱用與管理辦法進行修法，期盼逐步改善漁民工作條件。

在這次的座談會中，歐盟與台灣的專家及與會者均認知到，目前對於有效落實漁工基本權利所面臨的最主要挑戰，為漁工的僱用及工作安置流程，以及監督及查核機制。解決方案包括優化法規、確實執法及有效稽查等。

為了達到提升漁工工作條件的目標，歐盟及台灣也加強了與勞資團體及公民社會的對話交流，台歐盟雙方同意未來持續就相關領域的法規及實務進展進行交流。