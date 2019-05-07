日本雅子皇后高中照曝光 清秀可愛

（台灣英文新聞／朱蒂 綜合報導）日本新天皇德仁5月1日登基，雅子妃也成為雅子皇后。近日有外媒找出雅子在美國念高中時的畢業紀念冊，18歲的雅子清麗秀雅，她在紀念冊裡感謝朋友，並希望「友誼長存」。

雅子皇后原名小和田雅子，出生於1963年。由於父親小和田恆是外交官，因此高中一年級之前在許多國家居住過。從麻薩諸塞州的貝爾蒙特高中（Belmont High School）畢業之後，她進入哈佛大學經濟系就讀。大學畢業後返回日本，並順利通過外交部考試。

在專業工作上表現亮眼的雅子原本不願意嫁給德仁親王，因為她不想失去獨立與自由。不屈不撓的德仁第三次提出求婚時，她才終於點頭接受。兩人於1993年成婚，2001年生下愛子公主。

5月1日雅子與德仁繼位登基 (圖／美聯社)

雅子自2002年起就鮮少公開露面。2004年掌管日本皇室事務的宮內廳宣布，雅子妃被診斷出適應障礙症，已開始接受治療。近幾年，雅子慢慢恢復公開活動。2018年12月雅子55歲生日的時候，曾透過宮內廳發表感言，提到即將繼位皇后雖然感到不安，但是會持續向明仁伉儷請教，並希望能協助德仁為國民的幸福而努力。

從歸國子女到菁英外交官，從適應不良的太子妃到古老皇室的新任皇后，雅子曾是日本新時代女性的典範，也曾是日本大眾憐憫的對象。經過15年的療養之後，日本新后雅子再度回到鎂光燈底下，繼續成為目光焦點。