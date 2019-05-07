賴清德電台專訪：馬英九憲改論四不像、初選手機民調唐突不宜

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）對於近日手機民調爭議，賴清德今（7）日接受電台訪問時表示，過去民調有嚴謹科學根據，若貿然轉為手機民調，是否有辦法完整代表整個真正的民意，有待商榷。

賴清德今接受寶島聯播網《新聞放輕鬆》專訪，首先針對近日前總統馬英九拋出的憲改議題，建議未來由總統兼行政院長職權，賴清德認為馬英九顯然是對憲政體制不熟悉，把總統制（三權分立）與內閣制（立法行政合為一體）混為一談，這會四不像。

他強調，未來他任總統，一定會積極推動憲改，建立憲政秩序，同時去建立一個國家利益高於政黨利益的文化，否則彼此藍綠對抗，只會犠牲掉國家的利益；同時，保障國家人權，提升政府行政效率、權責分明各司其職，好好發揮。賴表示，若有電視政見發表會，他會就這部分做說明。

對於初選時程恐一再變卦，賴清德表示，民進黨初選辦法已經公布，現在期程延長，若遊戲規則再改，社會會有所質疑。

針對初選民調進行方法，賴清德民進黨家戶民調行之有年，現在進入關鍵時刻才要改為手機民調實在不可不慎。且目前沒有科學驗證用手機民調能反映民意，此外，沒有母群體也容易作假。對於是否正式拒絕手機民調，賴清德則表示他不必拒絕。

對於有民調顯示小英領先，賴清德直言，有資源的可以製作一些民調，但民眾也能分辨民調真假。他說不管在基層得到的反應或民意調查，在明年的選舉，他都是民進黨內最有競爭力最能勝選的人。

賴清德說現在民進黨中執會還沒開會，不必要揣測5月22日會不會再去改變遊戲規則，對於民進黨要有信心，也相信蔡英文有民主素養。

面對2020總統大選，賴認為要由人民作主誰來代表民進黨出征，輸的人就支持贏的人，而且要有「成功不必在我的決心」。他說，民進黨沒有團結不會贏，但前提是一定要經過這道初選民主程序，才是真正的團結，也唯有真團結，才能真正發揮力量，贏得2020總統大選。在此關鍵時刻，賴呼籲黨內大老共同守住這塊民主招牌。