【更新】南山人壽新系統出包影響15萬件保單 金管會限6月底前改善

更新時間: 2019-05-07 20:10

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 南山人壽費時近5年耗資上百億元於去 (2018) 年 9 月更換新 IT 整合保戶資料「境界成就」系統，卻因系統不穩，多次傳出扣繳保費等帳務、保單明細更新異常等狀況，甚至有保戶解約金算錯、投資型保單下錯單等，且至今未解決。



綜合媒體報導，金管會主委顧立雄今 (7) 日下達最後通牒，要求南山人壽要在6月底以前完成改善。保險局更對南山人壽提供兩個選擇，一是恢復舊系統讓新舊系統雙軌並行；二是盡速讓新系統穩定運行。並要求南山人壽每週都要跟保險局報告新進度，直到改善完成為止。



發稿時間: 2019-05-07 15:12

南山人壽新系統出包影響15萬保單 金管會要求提出具體解決方案

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 南山人壽新資訊系統「境界成就」異常，導致15萬件保單停效、自動墊繳保費，該公司除成立40人品保小組抽樣覆核保單正確度，也正請全國各處業務員協助執行聯繫保戶，辦理復效免文件的簡便配套作業。不過卻也引發工會反彈，認為該方案未顧及業務員權益。

綜合東森與工商時報的報導，金管會預計10日再與南山人壽與其工會舉行協調會，要求南山若無法恢復舊系統，就必須提出一套可確保無錯誤的替代方案。

報導指出，南山自去年(2018年)9月10日接軌新系統後，已造成15萬張保單停效或墊交保費，系統每天可處理的保單張數低於1萬張，客戶光是契約變更就要等兩周左右，投資型保單投入時間更無法確定。

目前這些問題逐步改善中，預計5月底前可解決15萬張停效或墊交保費的保單，契變處理時間可縮短到一周。

南山4月29日已啟動配套措施，針對目前已停效或進入自動墊繳的保單，將透過業務員主動與可能受影響的保戶聯繫，協助保戶完成繳費作業，保戶不須辦理保單復效手續，也免付自動墊繳利息，保單權益絕對不受影響。

金管會主委顧立雄4月24日曾主持南山人壽與南山業務員工會的協調會，就新資訊系統目前運行不順的種種問題，要求公司儘速提出解決方案。南山人壽代總經理范文偉並在25日發函，強調會以兩周時間評估是否恢復舊有資訊系統，與新系統並行運作的可行性，另外也會儘速讓新系統上軌道。

保險局局長施瓊華表示，不能影響保戶的信心而停掉「境界成就」新系統，重啟舊系統勢必要花許多時間且須注意法規問題，並非簡單幾個程序就可分擔新系統，已請南山人壽提出實際具體解決方案，降低保單錯誤率。

據悉南山人壽原來使用的保戶保單舊系統資料，停留在去年(2018年)8月28日，一旦重新啟用，須將去年停用至今年啟用的這段期間內的保單變更、新契約保單等資料都須重新輸入與更新。據業務員通路收到消息說至少超過400天，還可能達444天，主要是因為須面臨系統軟體工程等技術問題與時間。

南山人壽日前已與各通訊處主管開會，強調若要恢復去年8月29日就已停機的舊系統，必須重新跑資料，時間要444天，也就是一年半，緩不濟急。公司已成立規模約40人的「保單資訊品質控管小組」，要以抽樣3萬張保單的方式，來確認新系統錯誤率逐步降低。

不過南山工會無法接受這個方式，認為現在新系統根本抓不出問題，保戶保單出問題，就變成業務員要負責，且因為收不到保費，業務員平均月收入減2∼3萬元。