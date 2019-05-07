台博館與北市聯醫打造「失智友善博物館」　關懷、外出成另類處方箋

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）台博館攜手北市聯醫簽訂合作備忘錄共同打造「失智友善博物館」，透過訓練志工進行導覽，及定期舉辦藝文展覽活動，讓診療方式變得更有趣，也讓患者活得更有尊嚴及品質。

隨著台灣人口逐漸老化，失智症患者的照護也相形重要，據世界衛生組織統計，全球平均每三秒鐘，就新增一位失智症換者，而台灣至去（2018）年底失智人口已破28萬人。

為了讓失智者能獲得更友善的對待，台北市立聯合醫院（以下簡稱北市聯醫）失智整合能量再升級，攜手國立台灣博物館（以下簡稱台博館）簽署合作備忘錄，並開立「失智友善博物館處方箋」，共同創立「失智友善博物館」，盼協助失智者走到戶外，配合專業的志工導覽，透過藝術文化活化大腦，成為另類的特效藥。

台博館館長洪世佑表示，博物館是保障弱勢族群社會福祉，以及社會包容的重要場域，目前已經有研究顯示文化活動可能對失智症者產生積極影響。

洪世佑強調，台博館的第一線服務人員、志工自今年2月起，已陸續進行失智者觀眾服務培訓課程，目前已有32位志工完成培訓，提供民眾更友善的服務。

洪世佑透露，已有先例顯示從事藝術以及文化活動，能協助減輕心理上的孤獨、憂鬱感等負面情緒，因此，未來也不排除整合博物館以及醫療資源，推出其他主題的活動為社會盡心力。

北市聯醫總院長黃勝堅說明，配合衛福部國民健康署推動的失智友善社區計畫，北市聯醫招募進500間的失智友善商家，而「失智友善博物館」則為組織之一，整合醫療以及文化開創合作新關係。

黃勝堅指出，「失智友善博物館」的設立是一件十分有意義的事情！也應證了「以人為本」的信念，不只針對特定族群，而是照顧所有人的健康，並且提倡大家要互相照顧的重要。

黃勝堅說明，博物館讓治療不再只是存在於醫院裡，而是鼓勵大家要走出戶外，因為有的時候最好的藥，反而是關懷和多看看這個世界。

台博館已與越南、泰國、澳洲等國簽訂合作備忘，帶來許多適合各年齡層參觀的精采展覽。其中，為歡慶台博館開館111年，特別推出「未來博物角」特展，已於即日起登場。另外，台博館南門園區也有十分接地氣的「來SAY菜市場-食物中的生物學」展覽，更多詳情請前往官網查詢。



展覽資訊（圖/台博館）