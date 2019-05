尷尬！「星巴克咖啡杯」穿越至《冰與火之歌》 戲迷樂不可支

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導)HBO自製影集《冰與火之歌:權力遊戲》(Game of Thrones)最終季自4月回歸以來,不斷飆破收視紀錄。然而,這齣號稱製作嚴謹的磅礡奇幻史詩大劇,最新一集竟被眼尖戲迷發現了一個穿幫畫面-遺留在桌上的「外帶咖啡杯」!尷尬之餘也再度為這火紅劇集增添話題。

CNN報導,週日播映的影集中,劇中人物正為大戰得勝而舉杯歡慶,不料其中有一幕,龍后丹妮莉絲(Daenerys Targaryen)手中拿的是金屬製杯子,整齣戲的背景也設定於中世紀風格,但她前方的木桌上卻出現了一個極度不合時宜的咖啡杯,畫面雖幽暗,卻仍被不少戲迷「抓到」,紛紛上網揶揄一番。

拍攝電影、電視劇,穿幫其實沒什麼,但對第八季每集號稱斥資1,500萬美元製作的《冰與火之歌》而言,區區一個咖啡杯,竟然逃過了幕後層層把關,的確非常具娛樂效果。

雖然看不出是哪家咖啡雀屏中選,但戲迷都一致認為是星巴克,也算是一種免費置入行銷?還有戲迷上傳了一張圖片,星巴克紙杯上寫滿龍后的各種稱謂,從「多斯拉克大草原的卡麗熙」到「風暴降生丹尼莉絲」都有,自行腦補得很得意。

連製作單位也幽了自己一默。《冰與火之歌》劇組6日在官方推特發文,「來自臨冬城(Winterfell)的最新消息:這集丹妮莉絲桌上出現拿鐵,其實是個錯誤。她點的是花草茶。」

