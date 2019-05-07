尷尬！「星巴克咖啡杯」穿越至《冰與火之歌》 戲迷樂不可支

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）HBO自製影集《冰與火之歌：權力遊戲》（Game of Thrones）最終季自4月回歸以來，不斷飆破收視紀錄。然而，這齣號稱製作嚴謹的磅礡奇幻史詩大劇，最新一集竟被眼尖戲迷發現了一個穿幫畫面－遺留在桌上的「外帶咖啡杯」！尷尬之餘也再度為這火紅劇集增添話題。

CNN報導，週日播映的影集中，劇中人物正為大戰得勝而舉杯歡慶，不料其中有一幕，龍后丹妮莉絲（Daenerys Targaryen）手中拿的是金屬製杯子，整齣戲的背景也設定於中世紀風格，但她前方的木桌上卻出現了一個極度不合時宜的咖啡杯，畫面雖幽暗，卻仍被不少戲迷「抓到」，紛紛上網揶揄一番。

拍攝電影、電視劇，穿幫其實沒什麼，但對第八季每集號稱斥資1,500萬美元製作的《冰與火之歌》而言，區區一個咖啡杯，竟然逃過了幕後層層把關，的確非常具娛樂效果。

雖然看不出是哪家咖啡雀屏中選，但戲迷都一致認為是星巴克，也算是一種免費置入行銷？還有戲迷上傳了一張圖片，星巴克紙杯上寫滿龍后的各種稱謂，從「多斯拉克大草原的卡麗熙」到「風暴降生丹尼莉絲」都有，自行腦補得很得意。

連製作單位也幽了自己一默。《冰與火之歌》劇組6日在官方推特發文，「來自臨冬城（Winterfell）的最新消息：這集丹妮莉絲桌上出現拿鐵，其實是個錯誤。她點的是花草茶。」