超過七成氣喘兒未定期回診　醫：反覆發作　嚴重恐呼吸衰竭

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）今（7）日為每年的世界氣喘日，全球氣喘倡議組織(Global Initiative for Asthma, GINA)將宣導主題訂為「讓氣喘停下來(STOP for Asthma)」，呼籲民眾可透過評估與觀察日常症狀，遵醫囑定期回診，以及配合醫師指示正確用藥持續治療，積極控制氣喘，讓氣喘穩定停下來。

氣喘是一種常見且可達嚴重程度的慢性病，最常見的臨床症狀是慢性咳嗽，咳嗽的同時可能合併痰音。由於氣喘患者的呼吸道長期處於發炎狀態，易受刺激物影響，且許多氣喘患者會因平時沒有症狀發生或暫時緩解，因而擅自停止、減量用藥，導致氣喘反覆發作，嚴重時更可能會呼吸衰竭，甚至死亡。

根據國民健康署106年國民健康訪問調查(NHIS)，12歲以下兒童氣喘的盛行率是5.6%，其中有73.3%沒有定期回門診追蹤，而67.2%完全沒有使用治療氣喘的處方藥。

國健署提供日常生活控制氣喘五妙招，讓氣喘患者有效控制疾病，增進健康與生活品質︰

第一招、定期回診，規律用藥：氣喘患者需長期且規律的使用藥物來穩定氣管發炎狀況，家長應遵照醫師指示，教導小朋友正確服用藥物，並定期帶小朋友回診，讓醫生評估氣喘狀況，才能有效控制氣喘狀況。

第二招、時常打掃，遠離過敏原：家中的寢具、絨毛玩具及布製品，容易藏匿塵蟎或沾黏寵物毛髮，不常接觸到的地方也會堆積灰塵，引發氣喘患者不適，應維持定期清掃的好習慣；建議打掃時戴口罩、保持空氣流通，並用吸塵器或濕抹布取代掃把，減少灰塵飛揚。

第三招、外出戴口罩，保護呼吸道：氣喘患者容易受病毒感染，有感冒症狀要盡早治療好；此外，為減少冷空氣及空氣中汙染物質(二手菸、三手菸、花粉、廢氣等)的影響，外出時應隨時注意保暖、戴口罩，避免吸入刺激物及冷空氣，引發呼吸道不適，導致氣喘發作。

第四招、少吃冰冷食物：夏天即將來臨，許多人都想藉由冰品、冷飲等來消暑，但冰冷食物會刺激氣管收縮，引發患者咳嗽、有痰等症狀。氣喘患者如果想吃冰，平時需按照醫囑服藥、並定期回診穩定病情，避免氣管處於發炎狀態，且注意食用冰冷食物時不能過量或猛然食用。

第五招、氣喘控制評一評，掌握照護狀況：對於已罹患氣喘的國人，國民健康署引用GINA的資料，提供民眾簡易的評估表(如附件)來檢視氣喘控制狀況；若控制不佳，應與醫師詳細討論治療計畫，以即時掌握正確治療時機。