〈時評〉執政黨誰在乎考試院存廢

考試院該不該廢？其實，作用本來就不大，早就應該廢止，但這畢竟涉及到修憲層次，若只是修改考試院組織法，是治標不治本，而且若被大法官解釋為違憲，日後爭議將會更大；且最令人擔心的是，外界仍以為執政黨在拚政治，而不是拚經濟，這恐怕會直接衝擊到明年總統、立委的選情。

去年九合一敗選，經過各方檢討後，就連民進黨自身也認為，因為拚政治太多，使得一些經濟選民對民進黨持保留態度。確實，蔡英文總統在三年前上台後，雖然有推動前曕基礎建設，著眼於經濟、民生的議題，但碰觸的政治議題卻更多。

包括一例一休、年金改革、通過黨產條例，成立促轉會等，這些經年累月的政治問題，雖然碰觸這些議題不是壞事，只是選民更期待荷包滿滿、過更好的生活。如今，九合一的慘痛經驗，民進黨似乎仍未記取教訓。

民進黨立委這陣子在立法院頻頻出招，其中一項是要廢了考試院的武功。多數國家都是三權分立，我國的五權分立是否符合時宜，雖然存在極大的檢討空間，但畢竟是憲法條文的規定，除了修改憲法外，若光是在考試院組織法進行權力和人數的限縮，可能會有違憲之虞，成為在野黨攻訐的目標，開了這個戰場，徒增困擾。

因此，最佳的方法就是修憲，甚至是可以制定一定符合台灣現況的新憲法，但在這之前，考試院依憲法仍有存在的正當性，不能說廢就廢。

同樣地，綠營有許多人想要將林宅血案等政治檔案解密，這也是轉型正義必經之路，但選在總統和立委選舉前操作，可能會引起一般民眾的反感，以為執政黨依然我行我素，只會玩弄政治議題，卻棄經濟於不顧，殷鑑不遠。

事實上，人民期待看到執政黨端出更多政策利多，希望吃到牛肉，才能引起共鳴，吸引更多中間選民回流，只不過，現在的府院黨團隊，滿腦子想的都是要幫蔡英文拚提名，誰還有空閒去理會這些基本盤的問題。

（作者李平華，資深媒體人）