士林萬麗 2019「謝師宴派對」 最豐盛美味的中西式菜色

驪歌響起，代表畢業時節將近，一個階段的結束，讓大家一起齊聚一堂、同聲感念師恩，另為青春畫下一個完美的結尾。位於士林地區的台北士林萬麗酒店(Renaissance Taipei Shihlin Hotel)擁有全新的二樓宴會場地，簡約的設計以及大氣寬敞的活動空間，受到許多公司行號及新人們的喜愛。即日起至2019/08/31為畢業生們推出2019「謝師宴派對」專案，考量到同學及老師們不同餐點喜好的考量，由五星主廚團隊精心獻給同學與師長最豐盛美味的中西式菜色。

「中式宴席」每桌NT$13,000+10%，滿十桌以上再贈每位同學莫凡比 (Movenpick) 冰淇淋迷你杯乙個；以及近年來受到畢業生們喜愛的「西式自助餐Buffet饗宴」，每人NT$1,300+10%，提供八大項多國風味主題料理種類、共計多達30道餐點無限享用，滿40位(含以上)即可再享兩位老師免費。

專案內可享席間果汁及軟性飲料無限暢飲，提供獨立式的宴會活動包廂，提供各種形態活動辦理且可以自由走動不受桌位限制。滿10桌或是100人(含以上)，即加贈「士林廚房平日雙人午餐券」乙張。於5/15前下訂成功，再贈「R bar逸庭平日雙人下午茶券」乙張。