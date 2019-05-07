UN重磅生物多樣性報告 百萬物種面臨滅絕危機

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）中一百萬元獎金或許不算什麼，但若全球一百萬物種滅亡，人類與地球面臨的卻是生存危機。

聯合國「跨政府生物多樣性與生態系服務平台」（Intergovernmental Panel for Biodiversity and Ecosystem Services，IPBES）6日在巴黎發表了有史以來最全面的生物多樣性報告，共彙整了15,000份資料來源，全長達1,800頁之譜，光是摘要就有40頁。

BBC報導，報告警告，地球物種正以難以想見的速度快速消失中，此一嚴峻趨勢並非不可遏阻，卻有賴人類從所有與自然互動的面向展開「顛覆性的改革」。

1970年以來，全球人口倍增，全球經濟也成4倍增長，為了因應劇增的糧食、能源等需求，人類濫墾濫伐，熱帶地區尤然。自1980年至2000年，光是為了南美畜牧業與東南亞棕櫚油農場，就有1億公頃熱帶雨林因此消失。濕地更慘烈，1700年尚存的濕地面積，至2000年只剩13%。

如今，地球上1/4物種正面臨存續威脅。以比例觀之，已在滅絕邊緣的物種包括兩棲動物（40%）、針葉樹（34%）、珊瑚礁（33%）、鯊魚與魟魚（31%）、甲殼類動物（27%）、哺乳類（25%）、鳥禽（14%）。

美聯社條列了人類如何透過五種方式破壞生物多樣性：

*為了城市發展，過度開發林地。約3/4土地、2/3海洋，與85%濕地面目全非，生物難以苟活。

*過度捕撈。1/3的魚類遭到過度捕撈。

*長期燃燒化石燃料，放任氣候變遷，致使許多物種難以在高溫、高濕度或太乾燥的環境中存活。除了蝙蝠外，幾乎近半數陸域哺乳類動物以極1/4鳥類的棲地遭到全球暖化嚴重衝擊。

*陸地與水體汙染。人類每年排放3億至4億噸重金屬、溶劑、有毒淤泥至河流海洋。

*讓外來物種入侵，擠壓了原生地動植物生存空間。自1970年以來，各國外來物種增加了70%，其中有一種細菌就威脅了400種兩棲動物。

自然本透過18種方式裨益人類，如今有14種都在弱化，包括提供人類潔淨空氣、水、土壤等生存必要條件之能力。

那麼人類究竟該如何拯救地球於水火？

BBC指出，其中一項原則或許是，不要再以經濟成長、GDP增長幾個百分點為優先要務，而應採更著重生活品質與長期益處的努力目標。過去以「增加各類消耗」作為生活品質改善的想法必須摒棄。再者，各國政府也必須停止施行危害生物多樣性的財政誘因與補助，如藉化石燃料產製能源、工業化農漁業等。

個人而言，也可透過改變飲食、消費習慣，多吃蔬菜、用永續方式栽種作物、力行節能省電等。每個人都應盡一份心。