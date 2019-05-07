台未獲WHA邀函 前美亞太助卿：北京應有彈性

在中國施壓下，台灣第3年未獲邀出席世衛大會。前美國國務院亞太助卿羅素今天表示，台灣貢獻一己之力為區域與全球福祉作出貢獻，符合各方利益，北京應採取更具彈性立場。

第72屆世界衛生大會（WHA）將於20日舉行，各國出席代表網路報名於西歐時間6日截止。世界衛生組織（WHO）在中國壓力下未發出邀請，台灣連續3年未受邀，不過外交部表示仍將努力到最後一刻。

羅素（Daniel Russel）今天出席華府一場討論中國在北韓核武與和平談判角色研討會後，被問及因為中國施壓、台灣連續第3年無法獲邀出席世界衛生大會（WHA）一事時表示，台灣發揮應有角色，為區域與全球福祉作出貢獻，不僅符合美國與台灣人民利益，也符合區域與全球利益。

他表示，不論是醫藥、科學、人權、政府治理，還是商業、科技等方面，台灣人民有許多所長得以貢獻。美國一向鼓勵台灣積極參與不以主權國家為參與資格的多邊或國際組織，基於上述的集體利益，北京應該採取更具彈性立場。

前美國駐中國大使芮效儉（Stapleton Roy）認為，中國的做法顯示他們對統一步伐感到不耐。過去20、30年裡，中國一直試圖促使台灣增強對統一的支持，卻苦於找不到方法。

他指出，中國在需要耐心的議題上過於急躁是危險的。