WHA報名今截止　台灣在中國施壓下未獲邀請函

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）世界衛生大會（WHA）將於20日舉行，今（6)日是網路報名截止日。世界衛生組織在中國壓力下未發出邀請，台灣連續3年未受邀。不過外交部表示仍將努力到最後一刻。

第72屆世界衛生大會兩週後將在瑞士日內瓦登場，今天是各國出席官員代表網路報名的截止期限。根據中央社報導，直到今天上午為止，世界衛生組織（WHO）秘書處，依舊未邀請台灣出席。

不過報導也指出，雖然網路報名日期截止，若世衛組織同意邀請台灣，仍可透過特殊安排讓台灣完成報名程序。但中國在今天持續發表不利台灣言論，顯示仍在持續施壓世衛組織。

中國外交部發言人耿爽今天在記者會上表示，因一個中國原則，中方決定不同意台灣參加今年世界衛生大會。

外交部長吳釗燮今表示，雖然還沒收到邀請函，但外交部會與衛生福利部會努力到最後一刻。即使最終無法進入，台灣也會在會外跟其他國家召開會議，跟其他國家分享醫療經驗。

台灣從2009年起連續8年以觀察員身分受邀出席WHA，但2017年開始遭到中國打壓。眼看今年(2019年)會議期限逼近，迄今世界衛生組織秘書處不見轉變態度跡象，今年連續第3年叩關失利。

我外交部今年4月曾表示，對世界衛生組織事事聽命中國的態度，不敢苟同。