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賴清德回應馬英九：若我當選總統 將即刻啟動憲改

賴清德認為現今憲法設計出現漏洞：總統可以間接指揮行政部門，卻不必受立法院監督。

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2019/05/06 20:06

賴清德（中）4日出席台灣人工智慧學校新竹分校開學典禮，以具體行動支持人工智慧發展。中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）前總統馬英九日前提出，若有機會調整中央政府體制，可把行政院併入總統府。前行政院長賴清德今(6)日回應指出，他會進行憲改，但不是像馬英九這樣，在任時將就行事，卸任了再言改革。

前總統馬英九日前表示，若把行政院併入總統府，總統就是行政院長，每年要到立法院進行兩次施政報告，對立法院負責，可以直球對決回應民意。

賴清德今透過臉書貼文，標題為「回應馬英九：我會憲改，但不是像你這樣」。他說，現今的憲法設計出現漏洞：總統可以間接指揮行政部門，卻不必受立法院監督；若當選總統，他將啟動憲改。

其次賴清德說，台灣的中央政府體制有嚴重的結構問題，不僅馬英九前總統，賴清德自己擔任行政院長時，也非常有感。

賴清德在PO文中提問​ #總統可以直接指揮行政部門部長嗎
答案是不行，因為那是行政院長的範圍。

但現行制度下，總統可以透過各種黨政會議、兼任黨主席等方式，間接指揮行政部門。一件事兩人做，效率就容易低落，應變能力也不足。

也就是說目前最重要的問題在於：
總統可以透過各種方式指揮行政部門，卻不必受立法院監督。

接下來他特別回應馬前總統說：

總統制的精神是三權分立且制衡，內閣制是行政、立法一體，您卻將兩種制度混為一談。

憲改何等重大，我不會重蹈馬總統覆轍，#在任時將就行事#卸任了再言改革

若我當選總統，我會即刻啟動憲改工程，一步一步帶領台灣走向更好的未來。
賴清德
馬英九
總統
憲改
行政部門

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