賴清德回應馬英九：若我當選總統 將即刻啟動憲改

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）前總統馬英九日前提出，若有機會調整中央政府體制，可把行政院併入總統府。前行政院長賴清德今(6)日回應指出，他會進行憲改，但不是像馬英九這樣，在任時將就行事，卸任了再言改革。
前總統馬英九日前表示，若把行政院併入總統府，總統就是行政院長，每年要到立法院進行兩次施政報告，對立法院負責，可以直球對決回應民意。
賴清德今透過臉書貼文，標題為「回應馬英九：我會憲改，但不是像你這樣」。他說，現今的憲法設計出現漏洞：總統可以間接指揮行政部門，卻不必受立法院監督；若當選總統，他將啟動憲改。
其次賴清德說，台灣的中央政府體制有嚴重的結構問題，不僅馬英九前總統，賴清德自己擔任行政院長時，也非常有感。
賴清德在PO文中提問 #總統可以直接指揮行政部門部長嗎
答案是不行，因為那是行政院長的範圍。
但現行制度下，總統可以透過各種黨政會議、兼任黨主席等方式，間接指揮行政部門。一件事兩人做，效率就容易低落，應變能力也不足。
也就是說目前最重要的問題在於：
總統可以透過各種方式指揮行政部門，卻不必受立法院監督。
接下來他特別回應馬前總統說：
總統制的精神是三權分立且制衡，內閣制是行政、立法一體，您卻將兩種制度混為一談。
憲改何等重大，我不會重蹈馬總統覆轍，#在任時將就行事，#卸任了再言改革。
若我當選總統，我會即刻啟動憲改工程，一步一步帶領台灣走向更好的未來。