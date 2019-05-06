新北市街頭藝人認證 5月4日～5日有緣大家來作伙

108年新北市街頭藝人認證審查5月4日及5日於 板橋火車站站前廣場舉辦，首日就湧入超過300組參賽者， 從上午開始就熱鬧非凡，吸引許多家庭老小前來參觀。今年報名共計 638組民眾參與，其中以音樂類組共有507組，表演藝術類76 組、技藝類35組、美術類20組； 報名總數及音樂類組皆創歷年新高。

文化局表示，市府每年舉辦街頭藝人認證活動， 審查通過者可持本市的街頭藝人許可證，到新北市95處戶外公共空 間申請展演。 藉此提升本市戶外公共空間展演場所之街頭藝術素質及多元性。 本年度認證審查將邀請多位專家學者及資深街頭藝人擔任各類組評審 委員。將依照表演項目之技藝性、互動性、創意性、 街頭展演的適宜性作為評分基準，提升評選街頭藝人標準之公平性及 客觀性。

本次報考的民眾表演項目各有特色，除了大眾熟悉的音樂表演， 諸如薩克斯風吹奏、吉他彈唱外，也有特殊的馬頭琴、 錫箔紙吹奏等表演。此外還有魔術、非洲鼓舞、腹語、 水晶球及各式各樣工藝創作等極具特色及引人注目的街頭展演。 淡水歌王李炳輝也報名了本次街頭藝人認證，李炳輝笑稱自己這次是 「流浪到板橋」，很高興文化局舉辦街頭藝人認證審查， 讓他可以帶著手風琴，有機會繼續在淡水河畔唱歌給大家聽。 李炳輝先生也分享自己豐富的演出經驗， 吸引許多民眾上前互動合影。參加音樂類團體組的「黑+白」 組合是一對母子檔，專程由宜蘭來新北市參加認證審查， 兒子吳宇軒表示，從小就在媽媽身邊耳濡目染學音樂， 這次組團的念頭興起於半年前，剛好下個禮拜就是母親節， 所以特地要實現媽媽上街頭表演的心願。 媽媽趙素媛也說真的很開心今天來參加認證， 看到現場這麼多觀眾給予熱情的回饋，很謝謝大家， 也希望能通過認證繼續和吳念軒一起上街展藝。

通過審查之名單，預計於108年5月20日公告於文化局網站， 也將寄發掛號通知。活動詳情請至新北市政府文化局網站http: //www.culture.ntpc.gov.tw查詢， 或電洽文化局（02）2960-3456分機4504。