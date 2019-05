新北市雙語實驗課程學校 英語讀者劇場比賽奪得特優

新北市108年度國小英語讀者劇場市級比賽今(6) 日公布獲獎學校,其中本市推動CLIL雙語實驗課程學校— 昌平國小及文聖國小學生於比賽中生動的詮釋英語劇本, 分列高年級及中年級組特優。

新北市教育局辦理英語讀者劇場比賽, 讓戲劇表演提高學習英語興趣,也提供學生發表學習成果之舞台; 本次36隊決賽隊伍從區賽214隊中脫穎而出, 決賽共6隊獲得特優,其中昌平國小及文聖國小, 為本市推動英語與領域融合教學之CLIL雙語實驗課程學校, 藉著平日英語生活化融入領域課程, 讓雙語學習同時提升學生英語與其他領域知識之學習成效, 加上學生為比賽努力地練習,生動詮釋英國童書「We’re Going on a Bear Hunt Again」以及印度民間故事「Fair or Not Fair?」,並於比賽中脫穎而出,榮獲特優佳績。

文聖國小得獎學生郭澤孚表示,因為要和同學們一起為比賽練習, 每天都很喜歡上學,而且平時就喜歡各國的童話故事, 所以準備比賽的時候覺得很有趣,獲獎後也對自己的英語很有信心, 以後也會參加學校更多的英語活動。

評審提到, 每年的英語讀者劇場比賽可以看見各校整體表現都較以往更為優秀, 學生們也都很投入表演,團隊合作默契相當好, 老師選的故事題材也都符合學生的年齡, 也讓學生藉由練習比賽重複閱讀英文、演練單字發音及口說, 進而提升英語能力。

教育局長張明文提及,為營造新北市「雙語智能城市」的發展, 新北市讓英語融入各種領域、學科或課程, 也提供學生更多表現的機會。提升學生學習英語的興趣, 也就提升學生對英語的信心, 未來新北將以生活化英語融入型態推廣至各校, 亦會持續鼓勵各校發展英語結合各學科之課程, 讓新北的孩子能與國際接軌,成為頂尖的世界公民。