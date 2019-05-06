富邦金控獨家冠名贊助 投資巨擘霍華•馬克斯首度來台演講

投資巨擘─橡樹資本董事長及聯合創始人霍華•馬克斯(Howard Marks)，今(6)日首度來台舉行公開演講，分享他對於掌握市場週期的投資心法。富邦金控力挺支持國際金融知識的推廣，獨家冠名贊助「2019霍華•馬克斯經濟週期前瞻論壇」，並公益贈書霍華•馬克斯著作《掌握市場週期》500本至全台各地圖書館，期與廣大投資人分享霍華•馬克斯的投資智慧。
「2019霍華•馬克斯經濟週期前瞻論壇」6日於台北舉行，霍華•馬克斯發表「透視週期 掌握未來」專題演講，國發會副主委鄭貞茂、台灣大學財務金融系暨研究所邱顯比教授也發表專題演講，最後霍華•馬克斯並與富邦金控董事長蔡明興、鄭貞茂、台灣科技大學財務金融所教授謝劍平進行頂峰對談，精采交流。
富邦金控董事長蔡明興表示，霍華•馬克斯是他個人非常推崇的金融投資巨擘，更深深認同霍華•馬克斯強調「掌握投資週期的重要性」。所有投資人都應該了解週期、知道歷史是否正在重演、進而知道自身處於什麼週期位置，這對於如何做出有利的判斷與決策至為重要。
蔡明興也指出，他特別感謝霍華•馬克斯一直以來的不吝分享，讓全球的投資者都得以了解他獨門的投資心法。秉持著同樣的分享初衷，富邦金控除了獨家贊助論壇，並購買《掌握市場週期》一千冊，其中500本贈予公司主管閱讀，500本則與商周合作公益方案送書到全台灣圖書館，以協助優質金融知識的推廣普及，善盡企業社會責任。
霍華•馬克斯所聯合創辦的橡樹資本成立逾二十年，為國際知名的投資管理公司，管理資產規模逾千億美元。除了橡樹資本的經營實績，霍華•馬克斯對於金融市場的精闢洞見及經濟趨勢的掌握，例如曾預測達康泡沫與金融海嘯，深獲投資人推崇，他寫給客戶的「投資備忘錄」深受各界矚目，《霸榮(Barron’s)》雜誌即推舉他為「華爾街最受青睞的宗師之一」。