富邦金控獨家冠名贊助 投資巨擘霍華•馬克斯首度來台演講

投資巨擘─橡樹資本董事長及聯合創始人霍華•馬克斯( Howard Marks)，今(6)日首度來台舉行公開演講， 分享他對於掌握市場週期的投資心法。 富邦金控力挺支持國際金融知識的推廣，獨家冠名贊助「2019霍 華•馬克斯經濟週期前瞻論壇」，並公益贈書霍華•馬克斯著作《 掌握市場週期》500本至全台各地圖書館， 期與廣大投資人分享霍華•馬克斯的投資智慧。

「2019霍華•馬克斯經濟週期前瞻論壇」6日於台北舉行，霍華 •馬克斯發表「透視週期 掌握未來」專題演講，國發會副主委鄭貞茂、 台灣大學財務金融系暨研究所邱顯比教授也發表專題演講，最後霍華 •馬克斯並與富邦金控董事長蔡明興、鄭貞茂、 台灣科技大學財務金融所教授謝劍平進行頂峰對談，精采交流。

富邦金控董事長蔡明興表示，霍華•馬克斯是他個人非常推崇的金融 投資巨擘，更深深認同霍華•馬克斯強調「掌握投資週期的重要性」 。所有投資人都應該了解週期、知道歷史是否正在重演、 進而知道自身處於什麼週期位置， 這對於如何做出有利的判斷與決策至為重要。

蔡明興也指出，他特別感謝霍華•馬克斯一直以來的不吝分享， 讓全球的投資者都得以了解他獨門的投資心法。 秉持著同樣的分享初衷，富邦金控除了獨家贊助論壇，並購買《 掌握市場週期》一千冊，其中500本贈予公司主管閱讀，500本 則與商周合作公益方案送書到全台灣圖書館， 以協助優質金融知識的推廣普及，善盡企業社會責任。

霍華•馬克斯所聯合創辦的橡樹資本成立逾二十年， 為國際知名的投資管理公司，管理資產規模逾千億美元。 除了橡樹資本的經營實績，霍華• 馬克斯對於金融市場的精闢洞見及經濟趨勢的掌握， 例如曾預測達康泡沫與金融海嘯，深獲投資人推崇，他寫給客戶的「 投資備忘錄」深受各界矚目，《霸榮(Barron’s)》 雜誌即推舉他為「華爾街最受青睞的宗師之一」。