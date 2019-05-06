臺灣企銀好溫暖！拚獲利挺「三農」

臺灣企銀去年獲利衝出歷史新高，不忘回饋社會！

臺灣企銀長期關注在地「三農」，也就是農民、農村及農業議題，並以行動力挺！今年芭樂因產量集中導致價格低迷，臺灣企銀旋即透過農委會接洽高雄市阿蓮區農會，採購400箱芭樂(約8公噸)，與員工及退休同仁分享，以協助農民改善生計。去年得知屏東洋蔥滯銷，也立即採購1,500袋洋蔥，分送員工和弱勢團體。同時以直購方式，買進在地青年農民契作的蘿蔔900罐，贈送往來客戶，用實際行動支持農民。

此外，該行走進農村，贊助高雄市旗山區糖廠社區發展協會，設立「銀髮樂齡學堂」等活動，讓偏鄉銀髮族享有優質的共食共學空間，並營造青年返鄉的優質環境。該行走進農村、扶持偏鄉長輩的努力有目共睹，4月14日獲高雄市府於「農村再生成果城鄉交流暨農特產品展售活動」頒發感謝狀，表揚臺灣企銀熱情投入協力農村社區、活化地方發展之愛心公益精神。

臺灣企銀更贊助專為農業服務的平台─「豐年社」於4月6日舉辦「一日臺灣：島嶼物產市集」，現場聚集上百位小農與手作職人及綠色餐飲業者，帶來全臺各地特色物產，邀請民眾體驗臺灣各地、人、心之美，總統蔡英文當天亦到場支持。

從農民、農村到農業，臺灣企銀用心關注「三農」議題，在拚獲利的同時，持續落實企業社會責任。