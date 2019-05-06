蔡英文：盼透過台美合作　讓台國防產業進入國際供應鏈

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）總統蔡英文今（6）日接見美台商業協會國防廠商訪問團，表示希望透過台美加強合作，讓台灣的國防產業進入國際供應鏈。

蔡總統今日會見由美台商業協會（US-Taiwan Business Council）會長韓儒伯（Rupert Ｈammond-Chambers）率領的訪團時重申，維持區域內和平穩定的現狀，是區域所有國家共同的責任，絕對不只是台灣單方面的責任。

根據總統府會後新聞稿，蔡總統致詞時強調她對兩岸關係一向的態度是「遇到威脅不屈服，得到支持不冒進」，過去幾年台灣是區域和平的貢獻者，而不是麻煩製造者，這件事情絕對是國際社會的共識。

蔡總統提及，為了維持台海及區域的和平，台灣不僅透過軍售，積極強化防禦能力，也持續推動「國機國造」、「國艦國造」等政策，來強化國防自主，本週四（9）即將要動土的潛艦國造廠區，便展現台灣距離擁有製造潛艦的能力，又往前邁進了一步。

此外，蔡總統指出，近年政府也透過美台商業協會的年度「台美國防工業會議」平台，積極進行以產、學為主，官方為輔的交流，雙方就國防工業合作和技術轉移等議題，深入交換意見。

蔡總統也向訪賓表示，台灣擁有優質人才和科技產業基礎，希望透過台美合作，讓台灣的國防產業進入國際供應鏈，走向國際市場。