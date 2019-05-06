「親愛的你感應到了嗎？」　少校墜機40年家屬終於完成招魂

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導)「登山的四小時我等了四十年」自稱最不迷信的劉傳集少校遺孀黃雲珠，在臉書po文說⋯真的有太多太多的巧合發生，似乎已故的先生有話要告訴她：

你是不是來告訴我該來看看你?真有種「天上人間」對話的感覺， 我今天(編按: 5月5日)真的去了，親愛的你有感應到嗎？ 下輩子我們如果碰面可別怪我沒有去看你喔！

1978年（民國67年)5月5日，由陸軍觀測中隊副隊長劉傳集少校與陳高才上尉，所駕駛的陸軍航空隊編號8012觀測機（De Havilland U-6A），在苗栗南庄向天湖附近撞山，兩人一死一重傷。

這架飛機的殘骸一直保存在山林之間，不為外界所知。直到近年拜網路科技發達之賜，有山友發現這架飛機，也引起淡江大學蘭陽校園全球發展學院包正豪院長的注意，曾在今年一月帶著國旗前往憑弔。劉傳集的家屬也是透過社群媒體聯繫上包正豪，才有機會籌備上山事宜。

(圖/黃雲珠臉書)

好心人為飛機殘骸設置了路標(圖/黃雲珠臉書)

根據淡江大學包正豪院長在臉書描述，還沒滿30歲的劉媽媽(黃雲珠)，新婚不到一年，懷著(女兒)念慈，挺著六個月大的肚子。失事當天她做好一鍋客家焢肉， 等著劉伯伯(劉傳集少校)結束任務回家吃飯。

不過，當晚劉伯伯沒回家。次日， 部隊來接劉媽媽上台北，說劉伯伯在醫院，但車子卻開到殯儀館， 劉媽媽暈了過去，再醒來，已經是在醫院。 劉媽媽想要到失事現場召魂，想讓劉伯伯魂魄有所歸依， 但是大隊長阻止了她，說山路難行，妳又懷著身孕，孩子要緊。 於是劉媽媽只知道劉伯伯魂魄在山林間，不知道是否歸來， 帶著這個遺憾，40年過去。

黃雲珠說，先生過世四十年，她做夢都沒想到可以圓40年前的「心願」，要 不是女兒一路攙扶和她堅強的意志力， 以她的體力絕對無法登上山峰、加上陵線以及溪流、泥濘、 輔以繩索難以攀爬的沿路，她用盡了全身的力氣， 連喘息聲沒有停下來過，就是想去看看她的先生！

還沒到現場之前黃雲珠以為自己會很堅強地告訴先生：「我來看你了， 真是不好意思讓你久等了，這一等就是40年」！ 但到了現場，她看到飛機殘骸撞得支離破碎，心都碎了， 親愛的⋯我好痛⋯好痛啊！

飛機的鋼板這麼硬都可以撞斷， 你是肉做的卻被硬生生的連同安全座椅一起被甩出來那該有多痛多痛 啊， 據判斷你當場並沒死，在大量的失血過程中，還一邊伸手把飛行衣手臂上 的拉鏈拉開取出皮夾抽出我的照片緊緊得握在手心裡（ 部隊留有照片）， 這麼艱難的過程中你是多麼疼痛， 你是多麼不放心身懷六甲的我，今天親眼見到「你躺過的地上」， 我崩潰得當場雙膝跪下嚎啕大哭

山路難行 (圖/黃雲珠臉書)

黃雲珠(上圖)和女兒(下圖)一起回到墜機現場 (圖/黃雲珠臉書)

跪在她旁邊的女兒Linda也傷心地淚流滿面！​黃雲珠po文最後並感謝淡江大學蘭陽全球發展學院包正豪院長，他 不但提供家屬寶貴的訊息，5日當天還特地陪她們一家人上山，協助她們完成40年來的心願。

更巧的是，包正豪和素昧平生的家屬見面時，隨口選定隔天(5月5日) 陪黃雲珠一家人上山，5月5日正好就是劉傳集少校的忌日。

黃雲珠另一篇po文還提到，劉傳集少校一直都是她心中的英雄！

如果有來生我還是會嫁給你！

圖為劉傳集少校(下圖)生前與妻子黃雲珠合影(上圖/黃雲珠臉書)