不同視角關注城市與環境議題　台灣光環境獎開放報名嘍

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）城市失控的光害現象，是人類過度使用人工照明的結果。為了讓更多人思考光與環境的距離，為光環境提出理想藍圖，第二屆「台灣光環境獎」即日起開放報名，讓更多人認識光與環境的關係。

中強光電文化藝術基金會董事長姚政仲表示，基金會自2010年成 立以來，持續關注光之於城市與環境的議題。從光的推廣活動到光環境改造等經驗，讓基金會不斷思考如何擴大影響力，讓更多人認知光環境的重要性。

根據統計，2013至2017年，全台光害的陳情案件便高達1,700多件。光害的傷害範圍甚廣，從星空、自然生態，乃至生活品質皆受到影響。

主辦單位補充，第一屆「台灣光環境獎」，由高雄「哈瑪星光任務」、台北「鐵道部廳舍」及雲林「北港朝天宮」脫穎而出獲得殊榮。「北港朝天宮」和「鐵道部廳舍」皆為百年古蹟，而「哈瑪星光任務」則是由新媒體藝術家完成的藝術裝置。

雖然三者類型不盡相同，但皆透過光的設計，凸顯了空間的文化面貌，讓光不只是照明的功能，更帶領人們重回文化與歷史時空的交會處，扮演人與土地、環境對話的媒介。

評審團主席周鍊表示，光讓大家體會到人與環境的關係，如何讓光與人們的生活有和諧且正面的互動，是這個獎項的初衷；評審團尋找的，是一個能夠創造健康舒適、有人文內涵的光環境設計。

2019台灣光環境獎即日起至7月12日止開放收件，歡迎5年內完工且位於台灣含外島的公共文化設施報名參賽，詳細報名辦法請至「中強光電文化藝術基金會」網站查詢。

2018台灣光環境獎得獎作品-鐵道部廳舍(中強光電文化藝術基金會提供/攝影廖慶光)

2018台灣光環境獎評審團特別獎-北港朝天宮(中強光電文化藝術基金會提供,攝影廖慶光)