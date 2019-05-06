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同性戀石刑處死引反彈 汶萊急踩剎車

根據伊斯蘭教法，男性同性性行為可亂石砸死

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By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2019/05/06 16:47
蘇丹兼首相哈山納．包奇亞（圖／美聯社）

蘇丹兼首相哈山納．包奇亞（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）產油富國汶萊上個月宣布實行伊斯蘭教法，同性戀者、通姦罪者將遭石刑處死，引發軒然大波。不敵國際輿論與杯葛，獨攬大權的蘇丹兼首相哈山納．包奇亞（Hassanal Bolkiah）罕見親上火線，5日表示將暫緩執行此一律法。

法新社報導，根據該爭律性律法，同性性行為、通姦者將遭石頭砸死，犯竊盜罪則砍斷手腳。此舉引發排山倒海的批評聲浪，各國政府與人權團體無不痛批汶萊違反人權，包括喬治克隆尼（George Clooney）等名人也號召全球抵制汶萊飯店營運之連鎖飯店。

哈山納．包奇亞在電視演說中宣稱，外界對汶萊法規多有誤解。他表示普通法與伊斯蘭教法皆為了「確保國內和平與和諧」。他並指，其實該國雖未廢除死刑，卻已多年未執行處決，同樣的原則也將適用於伊斯蘭教法。意味實施是一回事，真正執行又是一回事。

根據伊斯蘭教法，男性間同性性行為最高處以石刑，也可能改判鞭刑或多年牢獄之災。女性間同性性行為，則可處以鞭刑40下，或10年有期徒刑。在哈山納．包奇亞作出此一暫緩實施之宣布後，石刑或可免，但鞭刑、監禁、砍手砍腳等處罰不受影響。

分析家指，哈山納．包奇亞雖富可敵國，但汶萊這些年來飽受經濟衰退所苦，財力已大不如前，他似有意藉由強化伊斯蘭律法，鞏固保守派支持。
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