移民署暖心行動列車啟程　與移工提前共度母親節

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）移民署暖心行動列車啟動！替在台移工母親過母親節，獻上康乃馨與小卡片超窩心！

外籍移工對我國產業、工程建設及家庭照護貢獻甚多，根據統計，目前外籍移工在臺人數已突破70萬人，女性移工則超過半數達38萬人，其中有許多的女性移工自己也是為人母親，為了讓子女有更好的生活，離鄉背井到臺灣工作。

移民署南區事務大隊金門縣服務站感謝這些在臺灣默默付出的移工朋友們，在母親節來臨前夕啟動行動服務列車，實地走入金門醫院與金門縣大同之家，用行動關懷每位在工作崗位上付出辛勞的移工媽媽們。

金門地區來自東南亞的移工朋友們，與家人相隔千里，常常無法在過節時刻返鄉團聚，透過此次活動，由移民官向在場的每位女性移工送上康乃馨與親手印製的母親節小卡片，並說聲「謝謝妳！祝妳母親節快樂！」，表達關懷與感謝之意。

菲律賓的Ada開心地表示，因為工作的關係無法在母親節回家，但今天下班後我會和媽媽視訊，把這朵康乃馨送給她，祝她母親節快樂。

另外，金門縣服務站也透過這次的關懷活動，向現場移工朋友們宣 導在臺居留權益及防制人口防制概念與擴大逾期停（居）留外來人口自 行到案等相關資訊，並製作多語版標語看板，讓移工朋友更清楚我國法 令規定，避免因不熟悉法規而影響自身權益。

金門縣服務站主任廖蔚蘭表示，移民署關懷的對象並不限於新住民，還有這些長年協助照顧家中長者的移工朋友們，希望藉由母親節關懷活動，讓他們感受到我國政府與人民的溫暖與友善。

廖蔚蘭說明，未來移民署也會持續與各單位合作，關懷在臺的移工朋友們，營造多元友善的環境，讓他們能安心在臺工作，迎向更美好的未來。